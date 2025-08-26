Gilmore Girls regresa para conmemorar su 25º aniversario y esto es lo que necesita saber

El otoño es una de nuestras épocas favoritas, en especial porque podemos sentarnos en nuestra sala, cobijarnos y disfrutar de nuestras series favoritas, y si hay un programa perfecto para la vibra otoñal, sin duda es Gilmore girls. La serie que sigue la vida de Lorelai Gilmore y su hija Rory, quienes juntas afrontan distintas situaciones que ponen a prueba su relación y sus creencias sobre el amor.

Pocas historias nos han cautivado tanto como la de las chicas Gilmore, por lo que no es de sorprender que, a 25 años de su lanzamiento, siga siendo una de las series más populares de todos los tiempos. Y es justamente en el marco de su 25.º aniversario que esta historia nos vuelve a dar sorpresas. Ya que se anunció la producción de un documental que conmemora su cuarto de siglo.

¿Qué se sabe del documental “Searching for Stars Hollow”?

El documental por el 25.º aniversario de Gilmore girls se llamará “Searching For Stars Hollow” y trata de “el papel del amado programa en la historia cultural estadounidense”. Contará con la participación de grandes estrellas del programa como Kelly Bishop, Jared Padalecki y Chad Michael Murray, entre otros. Está dirigido por Meghna Balakumar y Kevin Konrad Hanna, con Adam F. Goldberg como productor ejecutivo y Jim Demonakos como productor.

En cuanto a lo que han trabajado en los últimos meses, Meghna Balakumar comentó lo siguiente a The Hollywood Reporter:

“Las entrevistas que ya hemos realizado con el elenco han sido un deleite. Hemos grabado más de 100 horas de contenido y ya hemos desenterrado historias, comentarios, críticas y más. Y seguiremos grabando más entrevistas en los próximos meses para presentar la historia más completa, completa y verdaderamente nueva del impacto y el legado de la serie, algo que solo es posible en este momento histórico”.

¿Cuándo y dónde se va a estrenar “Searching For Stars Hollow”?

De momento no se ha dado una fecha exacta de estreno o si el documental será lanzado de manera independiente o a través de una plataforma de streaming. Pero en caso de que los fans quieran apoyar a desarrollar el proyecto, pueden realizar donativos a través de la página en Kickstarter que lanzó la producción.