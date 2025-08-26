Suscríbete
Gilmore Girls regresa para conmemorar su 25º aniversario y esto es lo que necesita saber

A 25 años del lanzamiento de una de las series más queridas de todos los tiempos, llegan más sorpresas que no te puedes perder

August 25, 2025 • 
María Dávalos
Gilmore-girls-documental.jpg

Warner Bros.

El otoño es una de nuestras épocas favoritas, en especial porque podemos sentarnos en nuestra sala, cobijarnos y disfrutar de nuestras series favoritas, y si hay un programa perfecto para la vibra otoñal, sin duda es Gilmore girls. La serie que sigue la vida de Lorelai Gilmore y su hija Rory, quienes juntas afrontan distintas situaciones que ponen a prueba su relación y sus creencias sobre el amor.

Pocas historias nos han cautivado tanto como la de las chicas Gilmore, por lo que no es de sorprender que, a 25 años de su lanzamiento, siga siendo una de las series más populares de todos los tiempos. Y es justamente en el marco de su 25.º aniversario que esta historia nos vuelve a dar sorpresas. Ya que se anunció la producción de un documental que conmemora su cuarto de siglo.

¿Qué se sabe del documental “Searching for Stars Hollow”?

Searching-for-Star-Hollow.jpg

El documental por el 25.º aniversario de Gilmore girls se llamará “Searching For Stars Hollow” y trata de “el papel del amado programa en la historia cultural estadounidense. Contará con la participación de grandes estrellas del programa como Kelly Bishop, Jared Padalecki y Chad Michael Murray, entre otros. Está dirigido por Meghna Balakumar y Kevin Konrad Hanna, con Adam F. Goldberg como productor ejecutivo y Jim Demonakos como productor.

En cuanto a lo que han trabajado en los últimos meses, Meghna Balakumar comentó lo siguiente a The Hollywood Reporter:

“Las entrevistas que ya hemos realizado con el elenco han sido un deleite. Hemos grabado más de 100 horas de contenido y ya hemos desenterrado historias, comentarios, críticas y más. Y seguiremos grabando más entrevistas en los próximos meses para presentar la historia más completa, completa y verdaderamente nueva del impacto y el legado de la serie, algo que solo es posible en este momento histórico”.

¿Cuándo y dónde se va a estrenar “Searching For Stars Hollow”?

De momento no se ha dado una fecha exacta de estreno o si el documental será lanzado de manera independiente o a través de una plataforma de streaming. Pero en caso de que los fans quieran apoyar a desarrollar el proyecto, pueden realizar donativos a través de la página en Kickstarter que lanzó la producción.

Gilmore Girls Gilmore Girls documental Searching For Stars Hollow
