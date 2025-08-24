Jennifer Lopez está lista para regresar al mundo de las citas, pero bajo sus condiciones

La cantante y actriz que saltó a la fama en los 90s con su talento y carisma, también ha sido reconocida mundialmente por sus distintas historias de amor, entre las más populares su romance con Ben Affleck.

A pesar de que no duró tanto, a pesar de que años después de su primera separación se casaron, Jennifer se mantiene firme en su ideal de ser una enamorada empedernida. Aunque después de su divorcio, JLo se enfocó en disfrutar de su soltería, los meses han pasado y está lista para volver al mundo de las citas, pero bajo sus condiciones.

¿Cuáles son las condiciones que puso Jennifer Lopez para salir con alguien?

Se dio a conocer que Jennifer no tiene problemas en conocer “hombres de calidad”, pero las complicaciones empiezan cuando intenta encontrar a una pareja para toda la vida. Esto lo informó una fuente cercana a la cantante para el medio de comunicación Star; en la misma declaración agregó:

“Tiene expectativas muy altas sobre con quién quiere compartir su vida; necesita personas exitosas, atractivas y en la cima de su carrera en todos los sentidos. No necesariamente necesitan valer más que ella, pero sí quiere que estén a su mismo nivel en cuanto a patrimonio neto.”

Nosotras, al igual que JLo, nos encantaría conocer a una persona que cumpla con todas esas expectativas, pero tanto ella como nosotras estamos conscientes de que es complicado; es por eso que la cantante va a recurrir a un casamentero. Quien, según la fuente cercana, es alguien muy costoso:

“Estamos hablando de más de un millón de dólares, pero varias personas le han dicho a JLo que vale la pena gastar el dinero. Está dispuesta a registrarse y recibir ayuda.”

Si todo sale bien, puede que la intérprete de “Let’s Get Loud” nos presente a su nuevo galán en algunos meses. ¿Tú qué opinas? ¿Estarías dispuesta a recurrir al apoyo de algún casamentero para encontrar a tu alma gemela?