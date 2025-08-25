Gavin Casalegno rompe el silencio sobre los ataques que ha recibido por The Summer I Turned Pretty

Pocas series nos han hecho amar y odiar a los personajes tanto como The Summer I Turned Pretty. El triángulo amoroso que ha desatado miles de discusiones en redes sociales por definir quién es el indicado para Belly, pero también comentarios bastante desagradables para los tres protagonistas.
Con el estreno de la tercera temporada llegaron aún más ataques para los actores, en especial para Gavin Casalegno, quien da vida a Jeremiah Fisher, el favorito de muchos, y para otros más, el personaje más odiado de la temporada.
¿Qué dijo Gavin Casalegno sobre el odio que ha recibido por The Summer I Turned Pretty?
Aunque en la mayoría de ocasiones, Gavin solo evadía el tema o lo tomaba con humor, hace poco, durante una entrevista para The New York Times, el actor confesó que evita entrar a redes para no tener que lidiar con todo el odio que le envían.
La única manera en que se entera un poco de lo que se dice de él en redes es a través de su hermana, quien le manda memes sobre su personaje y sus acciones. Aunque intenta que lo dicho no le afecte, el actor habló del peso emocional que esto ha tenido para él:
Incluso mencionó que en la calle se le han acercado personas a decirle lo mucho que detestan a Jeremiah, lo que le ha parecido cómico.
Este tipo de situaciones nos recuerda que es importante, como fans, hacer una distinción entre el personaje y el actor. Ya que no sería la primera vez que un artista expresa el daño emocional que ha recibido por interpretar un papel.