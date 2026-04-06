Gigi Hadid rompe el silencio y habla tras ser mencionado en los archivos de Jeffrey Epstein: “Jamás conocí a ese monstruo”

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos sigue publicando archivos relacionados con el caso Jeffrey Epstein y en los más recientes, las hermanas Gigi y Bella Hadid fueron mencionadas en un par de correos en el que se cuestiona su éxito.

Hasta el momento ni Bella ni Gigi se habían pronunciado al respecto; sin embargo, tras ser cuestionada en Instagram, la pareja de Bradley Cooper decidió romper el silencio negando cualquier tipo de vínculo con Epstein y asegurando que se siente profundamente afectada.

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Gigi Hadid niega vínculos con Jeffrey Epstein tras ser mencionada en sus correos electrónicos

Gigi y su hermana Bella aparecen mencionadas en un intercambio de correos electrónicos en marzo de 2015 entre Epstein y una persona anónima, donde se habla del éxito de las hermanas.

“¿Cómo se convirtieron las hermanas Hadid en modelos y ganaron tanto dinero? ¡No lo entiendo!”. A lo que Epstein respondió: “ya sabes”. El interlocutor insistió con la idea de que “el padre pagó a la agencia”, pero Epstein lo negó con un “No”, y añadió más adelante: “Porque siguen instrucciones, así de simple”.

A través de un comunicado en Instagram, Gigi finalmente rompió el silencio tras ser cuestionada por su silencio a esta polémica, asegurando que nunca conoció a Epstein.

“Me enferma el estómago. Es horrible leer que alguien a quien nunca has conocido hable de ti de esa manera… Nunca en mi vida conocí a ese monstruo”, escribió. “Que mi nombre aparezca en esos archivos es perturbador, y quiero dejar claro de forma inequívoca que nunca he tenido ninguna afiliación con ese repugnante ser humano”.

¿Por qué Gigi Hadid no había hablado al saber que su nombre apareció en los archivos Epstein?

La modelo explicó que había optado por el silencio para no restar importancia a las víctimas del caso, pero decidió aclarar su postura tras el comentario recibido, además de aclarar cómo había alcanzado el éxito y la fama.

“No hice ningún comentario porque no quiero restarle importancia a las historias de las verdaderas víctimas; pero tu comentario me hizo darme cuenta de que tal vez no está claro, y es importante que lo sepas, que sí, crecí con privilegios. Pero mis padres me protegieron y me enseñaron el valor del trabajo duro, el mismo trabajo duro que los trajo a este país y les dio sus carreras”, afirmó.

También dio a detalle cómo comenzó su carrera y cómo fueron las influencias de su madre las que le ayudaron.

“Solicitamos contratos y mi madre me llevó personalmente a reuniones con agencias en Nueva York justo antes de cumplir 18 años. Dos de ellas fueron agencias con las que ella trabajó durante su carrera: Marylin’s y Ford… Probablemente me reuní con 10 agencias; solo Marylin’s, IMG y (¿quizás?) otra me ofrecieron un contrato. Firmé con IMG en 2012. Y desde entonces he trabajado duro sin descanso”, explicó.