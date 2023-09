Gabriel Guevara podría ser sustituido por otro actor en Culpa Tuya y Culpa Nuestra

El rodaje de Culpa Tuya y Culpa Nuestra se encuentra detenido por el caso de Gabriel Guevara; esto es lo que sabemos hasta el momento

Gabriel Guevara y Nicole Wallace se ganaron el corazón de la audiencia juvenil al protagonizar la primera parte de la trilogía Culpables —Culpa mía— como Nick y Noah. La adaptación cinematográfica de la novela de Mercedes Ron llegó al catálogo de Prime Video para convertirse en uno de los lanzamientos más exitosos de la plataforma, por lo que poco tiempo después anunciaron que el rodaje de la segunda y tercera parte de la trilogía ya había comenzado.

“ESTO NO ES UN SIMULACRO: Ha empezado el rodaje de Culpa Tuya y Culpa Nuestra y les queremos presentar a algunos nuevos miembros del cast”, se lee en el caption. Posteriormente describieron cada una de las fotografías con el objetivo de presentar a los nuevos personajes de la trilogía.

Sin embargo, un evento desafortunado ha puesto en pausa el rodaje de Culpa Tuya y Culpa Nuestra.

¿Qué sucedió con Gabriel Guevara?

Fue el pasado 2 de septiembre cuando Gabriel Guevara fue privado de su libertad tras ser arrestado en el Lido de Venecia debido a una orden de detención internacional. De acuerdo a la información revelada, el delito de violencia sexual habría ocurrido en Francia hace algunos años, cuando él aún era menor de edad.

La presunta agresión habría sido a un familiar, con quien ya no mantienen contacto en la actualidad. Habría sido el o la misma quien denunció a Gabriel Guevara por un acto que aparentemente no cometió en el 2015, según su madre, Marlène Mourreau.

“Bien, ahora mismo. Por lo menos sé que mi hijo está bien, está libre”, expresó en exclusiva a Fiesta. “Lo único que me ha dicho su mánager es que está descansando de las emociones. Estoy esperando a que llegue a España y que todo esté en su sitio. Y sobre todo que haya Justicia”, agregó la artista. “El daño está hecho y eso no se lo voy a perdonar a la persona que lo ha hecho. Y no sabe nadie cómo me pongo cuando estoy en estado de venganza”.

Gabriel Guevara podría ser sustituido por otro actor en Culpa Tuya y Culpa Nuestra

¿Peligra la participación de Gabriel Guevara en la trilogía Culpables? Algunas fuentes cercanas al rodaje de las películas revelaron para Confidencial Digital que desde Amazon Prime han llegado a considerar la opción de cambiar de protagonista en la serie si los hechos no se solucionan a medio plazo, aunque no sería la opción predilecta de la producción.

Por el momento, comenzarán a filmar aquellas escenas en las que Gabriel Guevara no tenga participación, hasta que su caso se solucione por completo.