Entérate de todo lo que vivió Wendy Guevara antes de ser una reconocida celebridad en México

La ganadora de La Casa de los Famosos es una de las personalidades de Internet más conocidas en México actualmente. Con su participación en el reality show, Wendy Guevara se ganó la simpatía de la audiencia, por lo que los internautas comenzaron a indagar en el pasado de la influencer.

Fue en el 2017 cuando Wendy se hizo famosa gracias a un video que se viralizó en Internet; en este aparece la creadora de contenido perdida con su mejor amiga, Paola Suárez: “Dos chicas trans perdidas en medio del cerro pidiendo rescate”, se lee en la descripción del video.

Si bien hoy en día parece que todo se ha acomodado a favor de Wendy Guevara, debes saber que su pasado no fue nada fácil. En una entrevista con TvNotas, la celebrity dio a conocer las turbulentas y traumáticas experiencias que vivió durante su infancia y adolescencia.

Fue atropellada, sufrió abuso sexual, bullying y más: así fue el pasado de Wendy Guevara

Wendy Guevara comenzó contando al medio cómo era la dinámica familiar cuando ella era pequeña: “Tengo dos hermanos y dos hermanas, en medio quedo yo. Crecí con un poquito de violencia porque mi papá (don Francisco Guevara) era alcohólico y drogadicto, y golpeaba a mi mamá (doña Fabiola Vázquez)”.

La ganadora de La Casa de los Famosos recordó que pasaba gran parte del tiempo escondido debido a que su papá la golpeaba porque decía:"Es que yo no tengo hijos así", refiriéndose a que era gay. También su hermano ejercía violencia contra Wendy debido a que en la escuela se burlaban de él por tener un hermano homosexual.

“Cuando iba en el kínder, mi hermana mayor me estaba cuidando y yo lloraba porque no me dejaba salir, y entonces ella me dice: ‘Salte, pues’, y que me atropellan afuera de mi casa”, añadió Guevara y dijo que su vida estuvo en riesgo, pues sufrió múltiples fracturas y estuvo en el hospital durante seis meses: “Tengo una cicatriz aquí (señala su cabeza) y 86 puntadas. Fue una experiencia muy fea. Perdí todo el preescolar y luego me metieron a la primaria”.

Wendy Guevara, víctima de abuso sexual

El bullying y los accidentes no fueron los únicos protagonistas del pasado de Wendy Guevara; la influencer también reveló para TvNotas que sufrió abuso sexual cuando era pequeña: “En cuarto de primaria, cuando tenía como 11 años, fui a casa de una tía y era como para estos tiempos de Navidad. Estábamos haciendo luminarias varios primos y yo. Recuerdo que esa vez un chavo de por ahí me llevó a una obra negra y me tocó y me violó”.

Wendy dijo que su abusador tenía alrededor de 20 años y que lamentablemente ya salió de la cárcel a pesar de la demanda que hizo en su contra: “Como él vio que era muy afeminada, yo creo que por eso lo hizo. Me dijo: ‘Aquí vamos por más madera’, y esas cosas. Me llevó. Yo, la verdad, no hice nada porque me asusté. En ese mismo momento se hizo mucho escándalo y llegó la policía”.

Para superar este trauma, Wendy tomó terapia con un psicólogo, quien le ayudó a seguir adelante con su vida.

“Fue muy traumante cuando me llevaron a la delegación, porque un doctor y otras personas que estaban ahí me pusieron en una mesa y todos me metían el dedo al ano para ver si había más daños o algo”, reconoció la ganadora del reality show.