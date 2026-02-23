Suscríbete
Entretenimiento

Eva Green y Winona Ryder se unen a ‘Wednesday': El ‘Gothic Dream Team’ que no sabíamos que necesitábamos

Analizamos cómo este cast redefine la estética gótica y por qué son la adición perfecta para Jenna Ortega

Febrero 23, 2026 • 
Scarlet Valencia
Winona Ryder y Jenna Ortega

Maria Moratti/Getty Images

La llegada de Eva Green y Winona Ryder al elenco es un movimiento maestro de curaduría actoral que eleva la serie a otro nivel. Eva Green, conocida por su mirada hipnótica y esa capacidad de interpretar mujeres poderosas que rozan lo sobrenatural, llega para aportar una dosis de elegancia gótica que solo ella domina, interpretando el papel de Ophelia, la hermana de Morticia Addams

Por otro lado, la inclusión de Winona Ryder es el guiño definitivo a la nostalgia de los 90; interpretando el papel de Tabitha, un nuevo personaje dentro del universo Wednesday. Ver a la eterna Lydia Deetz compartiendo pantalla con la nueva Merlina es el pase de estafeta más icónico que hayamos visto en las series modernas.

Si pensabas que la primera temporada de Wednesday había alcanzado el pico de la estética dark, prepárate porque en 2026 estará lleno de misticismo y poder femenino. Esta no es solo una noticia de casting; es la coronación de dos de las máximas exponentes del cine oscuro como nuevos personajes en la Academia Nevermore.

Eva Green en vestido negro

Daniele Venturelli/WireImage

Como dato curioso, ¿sabías que tanto Eva como Winona han sido musas directas de Tim Burton en diferentes épocas de su carrera? Eva Green en Miss Peregrine y Winona en Beetlejuice y Edward Scissorhands. Esta reunión es, en esencia, una reunión familiar de la “armadura negra” de Hollywood. Además, Jenna Ortega ha mencionado en varias entrevistas que Winona es una de sus mayores inspiraciones, por lo que la química en el set promete ser excepcional y con una admiración profesional envidiable.

Este parece ser el momento perfecto para que Wednesday deje de ser una serie adolescente y se convierta en un referente de estilo y poder para la mujer moderna que abraza su lado oscuro con orgullo. Prepárate para desempolvar tus botas de plataforma y el delineador negro, porque con Eva y Winona en el set, el Gothic Chic será la tendencia absoluta de este año.

Jenna Ortega Tim Burton Wednesday streaming
Scarlet Valencia
