Taylor Zakhar Perez y Nicholas Galitzine tuvieron una forma muy peculiar de filmar las escenas explícitas de Rojo, blanco y sangre azul

Taylor Zakhar Perez y Nicholas Galitzine protagonizan el nuevo romance gay del momento en Rojo, blanco y sangre azul, la adaptación cinematográfica del best seller de la autora, Casey McQuiston. El cliché en esta historia es el de enemies to lovers, uno de los favoritos en el mundo literario, sobre todo en el género new adult. Y es que precisamente de eso se trata, del complicado romance entre el hijo del presidente de Estados Unidos, Alex Claremont-Diaz (Taylor) y el príncipe Henry de Inglaterra (Nicholas).

Los actores tuvieron que meterse en la piel de sus personajes para poder filmar las escenas subidas de tono de la forma más profesional posible, y aunque no lo creas, Taylor y Nicholas se diviertieron mucho haciéndolo. ¿Cómo fue el proceso para filmar las secuencias íntimas de Rojo, blanco y sangre azul? Entérate de lo que han revelado los protagonistas de la película al respecto.

Esto sucedió entre Taylor Zakhar Perez y Nicholas Galitzine al filmar las escenas íntimas de RWRB

Taylor Zakhar Perez y Nicholas Galitzine se convirtieron en grandes amigos luego de protagonizar Rojo, blanco y sangre azul (Red, White & Royal Blue), pues la química entre sus personajes no fue del todo falsa, ya que los actores fueron muy compatibles en el set de rodaje. Pero ¿qué tan incómodo fue filmar sus escenas íntimas? De hecho, ¡nada! De acuerdo a los actores, fue un proceso cómodo y muy sencillo de llevar a cabo, pues ambos se sintieron en confianza e hicieron que la filmación fuera divertida.

“Hacer que la intimidad sea súper seria puede ser algo malo porque realmente te mete en la cabeza al respecto”, dijo Galitzine a People. “Taylor y yo tenemos suficiente confianza y respeto el uno por el otro, por lo que se trataba de sentirnos siempre cómodos y poder comunicarnos”.

Por su parte, Taylor aseguró que todo se trataba de seguir una “coreografía": “Contábamos en nuestras cabezas como un baile: ‘Agarra uno, dos; aprieta uno, dos”. Galitzine agregó que ambos comían caramelos mentolados para evitar que los besos se tornaran incómodos: “Un poco de menta. Quieres mantenerte fresco cuando estás haciendo estas escenas. Son muchos besos”.

Lo que terminó haciendo que Taylor y Nicholas conectaran tanto dentro como fuera de la pantalla, fue que ambos tienen el mismo sentido del humor, y eso se vio reflejado en la relación de Alex y Henry

“Siempre mantuvimos la pasión. Pero una vez que cumplimos nuestros contratos, se acabó; prometí que nunca volvería a hablar con este tipo”, bromeó finalmente Taylor.