ENTREVISTA: Paly Duval habla abiertamente sobre el poliamor

En exclusiva para Cosmopolitan, Paly Duval se sincera sobre el poliamor y las nuevas formas de relacionarse, si aún no has visto Felices los 6 es un excelente plan de domingo…

Felices los 6 es la novedosa apuesta de Max para hablar sobre el poliamor y las nuevas formas de relacionarse sexoafectivamente.

En entrevista para Cosmopolitan, Paly Duval nos confiesa cómo cambió su percepción sobre estas relaciones gracias a su participación en el elenco de Felices los 6 interpretando a Patricia, una cheff mexicana que emigra a Argentina en busca de su libertad.

¿Qué significa para ti formar parte del elenco de Felices los 6 producida por Max?

Paly Duval: No sabía el impacto que tendría la serie, a veces sólo haces las cosas por pasión y yo no sabía el efecto que iba a tener. Creo que sí es un parteaguas en mi carrera que me está abriendo muchas posibilidades para que la gente me pueda conocer a través de un personaje —Patricia— que yo quiero con todo mi corazón. Es una serie muy atrevida.

¿Te reconoces con patricia?

Paly Duval: Creo que las dos estamos buscando nuestro lugar en el mundo. Patricia se fue de su país para buscar su libertad y salirse un poco de la norma tradicional mexicana. Encontró en Argentina a un grupo de gente con el que puede ser ella misma.

Menciona una experiencia inolvidable durante la grabación de Felices los 6

Paly Duval: El simple hecho de ir haberme ido a otro país yo sola durante tantos meses y conocer a nueva cultura, nueva gente y nuevas experiencias, incluso un nuevo modo de trabajo para mí fue y es completamente inolvidable.

¿Qué lección sobre el amor te deja Felices los 6?

Paly Duval: La lección que me deja es que nada está bien y nada está mal, lo único correcto es lo que sea cómodo para ti y lo que te hace feliz a ti, lo que te hace sentir plena. Debemos quitarnos todos los prejuicios que tenemos, reacomodar las reglas que tenemos del amor y adaptarnos a las situaciones adversas.

¿Crees que hablar de estos temas a través del entretenimiento tiene un impacto en la sociedad?

Muy fuerte y creo que se ve reflejado en los números y en el éxito que está teniendo en la serie. Hay muchos modelos de relación y abrirnos a la conversación de que existen y de que son tan respetables como el modelo tradicional es sumamente importante, da mucha exposición a quienes lo viven.

¿Qué es la pansexualidad?

El modelo pansexual es cuando una persona ama al otro ser humano por ser un ser humano, no necesariamente por tener una preferencia. Es la libertad de amar a quien tú quieras fuera de las reglas tradicionales. Simplemente amar a otro ser humano porque es un ser humano.

¿Estarías dispuesta a tener una relación poliamorosa?

No lo sé, creo que no es algo que no he pensado, ni es un escenario que se ha dado para mí, pero definitivamente Felices los 6 te hace cuestionarte mucho y abrir tu cabeza otros tipos de amor. Yo no sé si sea algo para mí, pero estoy segura de que para mucha gente es lo ideal y lo respeto mucho.