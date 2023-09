¿Cuál es la rutina de Rosa peral dentro de la cárcel? Esto es lo que reveló en una reciente entrevista...

La vida de Rosa Peral dio un drástico giro cuando junto con su ex, Albert López, planeó premeditadamente el asesinato de su pareja, Pedro Rodríguez. La madrugada del 1 de mayo de 2017, los sentenciados mataron a Pedro y después metieron el cadáver del hombre en el maletero de su automóvil para trasladarlo al Pantano de Foix, donde finalmene lo incineraron. Algunos cabos sueltos terminaron delatando a Rosa y a Albert, por lo que actualmente cumplen una condenada de 25 y 20 años en la cárcel, respectivamente.

Rosa Peral lleva seis años en prisión; actualmente se encuentra encerrada en la cárcel de Mas d’Enric, en Tarragona, después de haber sido retirada de Brians 1 de Barcelona, de donde fue expulsada por segunda vez en 2021 por “motivos regimentales y de seguridad”. Es allí en donde ha comenzado una nueva vida, ahora incluso trabaja y gana un sueldo dentro de la cárcel.

En qué trabaja Rosa Peral en la cárcel y cuánto dinero gana

Ricard Ustrell platicó con Rosa Peral, quien le contó cómo es su rutina dentro de prisión: “Estoy estudiando derecho por si en algún momento salgo de aquí y vuelvo a tener una vida. Trabajar es lo que me permiten estudiar y demás. Los salarios de aquí no son descomunales”, reveló. “Cobramos 118 euros al mes, de los cuales pagamos un 20% de responsabilidad civil. La forma de vivir aquí no es una vida relajada”, expresó y señaló que “no ha recibido ni un euro” de El cuerpo en llamas.

“Siempre tengo esperanza, no me quedo parada pensando que esta es mi condena y punto. Todo lo que pueda hacer para rebatir la condena, lo haré", dijo finalmente.

A Rosa Peral aún le quedan 19 años en prisión, por lo que saldrá en libertad cuando tenga 61.