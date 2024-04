Ellos fueron los hombres que inspiraron a Shiloh Jolie-Pitt a utilizar trajes de vestir

Desde los 5 años, Shiloh Jolie-Pitt decidió que quería ser llamada “John” o “Peter” y utilizar las prendas de sus hermanos

La moda andrógina está de moda entre los adolescentes, sobre todo en aquellos que se han declarado parte de la comunidad no binaria —personas que no se sienten identificadas con el género masculino o femenino—, tal es el caso de Seraphina Affleck, Emme Muñiz y Shiloh Jolie-Pitt. Si bien la última de ellas no se ha dado declaracions públicas sobre su identidad de género, se cree que la joven sufrió de disforia de género —una sensación de profunda incomodidad con respecto a su sexo biológico—. Según datos de la Unidad de Transexualidad e Identidad de Género de Málaga, solo el 15% de los niños con disforia de género terminan siendo transexuales. El otro 85% deja de identificarse con el sexo opuesto una vez que pasa la etapa de la pubertad, y se cree que Shiloh forma parte de este 85%.

Sin embargo, desde pequeña, Shiloh fue señalada de ser transgénero debido a la forma en la que se vestía. Desde temprana edad, la hija biológica de Brad Pitt y Angelina Jolie apareció en los eventos públicos utilizando trajes de vestir y prendas más típicas del género masculino, pero ¿quién la inspiró a vestirse de esta forma?

Ellos fueron hombres que inspiraron a Shiloh Jolie Pitt a utilizar trajes de vestir

Angelina Jolie fue quien reveló que Shiloh Pitt admiraba a sus hermanos, Pax y Maddox, desde que era pequeña y les pedía prestadas sus prendas, sobre todo al segundo de ellos. En aquel entonces, la joven tenía tan solo 5 años y su hermano mayor 10, y fue allí donde comenzó su gusto por los trajes de vestir. Shiloh pidió que le cortaran el cabello como sus hermanos y que comenzaran a llamarla “John” o “Peter”.

Sin embargo, la transición de Shiloh comenzó a ser cuestionada hace algún tiempo después de que la joven apareciera con el cabello largo y utilizando un vestido Dior durante la premiere de Eternals. Algunos expertos señalan que Shiloh no es transgénero ni persona no binaria, sino que simplemente padece o padeció disforia de género.