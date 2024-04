Ella es Cristina Rodlo, la actriz que pone en alto el nombre de México en Hollywood

Halo season 2 y The Beautiful game forman parte del repertorio de producciones en las que ha participado recientemente Cristina Rodlo…

Desde que tenía 5 años, Cristina Rodlo es una apasionada del futbol. Con una zurda impecable y mortal, la delantera fue de las goleadoras más destacadas de su natal Torreón, sin embargo, Cristina sabía que su mayor talento no estaba en la cancha, sino en los sets de grabación, por ese motivo decidió declinar a la oferta de jugar para la Selección Nacional y decidió representar a México y poner en alto el nombre de su patria desde otra trinchera.

Entre sus logros más recientes destaca trabajar junto a Steven Spielberg en la segunda temporada de Halo, la serie postapocalíptica de Paramount Studios donde interpreta a Talia Pérez, una cabo especializada en lingüística para una la unidad de comunicaciones del Cuerpo de Marines de la UNSC.

Cosmopolitan: ¿Cuál ha sido el obstáculo más grande en tu carrera?

Cristina Rodlo: Sin duda, estar lejos de casa. Vivir sola fuera de México ha sido uno de los retos más grandes que he tenido que enfrentar, pero cuando entro al set de grabación absolutamente todo vale la pena.

Además de su participación en la serie del videojuego Halo, Cristina Rodlo actúa en la película The Beautiful Game que ya puedes ver a través de Netflix, en dicho proyecto la actriz mexicana pudo combinar sus dos grandes pasiones: el futbol y el cine.

Cosmopolitan: ¿cómo cuidas tu instrumento de trabajo: tu cuerpo?

Cristina Rodlo: Al cuerpo hay que escucharlo y consentirlo, desde chiquita me gusta el futbol, me encanta hacer deporte porque me gustan los retos y me mantengo en forma. Siempre es importante poner atención a lo que nuestro cuerpo nos quiere decir.

El mensaje en The Beautiful Game es muy claro: a través del deporte se puede construir un mundo mejor, y es que la película donde Cristina Rodlo interpreta a Rosita está inspirada en la historia real del Homeless Word cup, el torneo que le da una segunda oportunidad a las personas sin casa que tienen talento deportivo y que están dispuestas a perseguir sus sueños.