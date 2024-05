El suéter ‘viejo’ por el que criticaron a Kim Kardashian en la Met Gala 2024

¿Por qué se viralizó el suéter gris que Kim Kardashian usó durante la Met Gala 2024?

Las celebridades más reconocidas de Hollywood brillaron en la Met Gala 2024 con vestuarios inspirados en el libro El jardín del tiempo del autor J.G Ballard, por lo que los patrones florales e inspirados en la naturaleza fueron los protagonistas del evento. Pero quien está dando de qué hablar debido al look que utilizó durante la gala organizada por Anna Wintour es Kim Kardashian.

La empresaria y estrella de Keeping Up With The Kardashians siempre da de qué hablar durante la Met Gala. En el 2021, Kim utilizó una máscara negra y un total look black acompañado de un velo XL y una coleta de caballo larga que hacía match. En el 2022, Kim se robó las miradas al utilizar el vestido que Marilyn Monroe usó para cantar ‘Happy birthday Mr. President’. Fun fact: Marilyn lo usó tres meses antes de morir y la creadora de SKIMS tuvo que adelgazar 7 kilos para entrar en él. Para la gala del 2023, Kim utilizó un vestido de Schiaparelli repleto de perlas que se robó la atención de los paparazzis. El 2024 no fue la excepción.

El suéter viejo por el que criticaron a Kim Kardashian en la Met Gala

El regreso de Kim Kardashian a la Met Gala fue épico. La multimillonaria usó un vestido personalizado de la firma Maison Margiela. John Galliano diseñó un exclusivo diseño metálico; se trató de un bustier con motivos florales en una intrincada cota de malla y una falda a juego.

Pero lo que dividió opiniones en redes sociales fue el suéter tipo cárdigan en color gris con el que complementó su vestido. A pesar de que esta pieza creó un contraste interesante en su look —el cual también se caracterizó por una cintura extremadamente ceñida—, los internautas se fijaron en que la prenda era “vieja e informal”, aunque algunos aseguraron que era un guiño intencional a la temática de la Met Gala: Sleeping Beauties: Reawakening Fashion.