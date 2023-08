el director de la película decidió hacer algunos cambios en Rojo, blanco y sangre azul para obtener un mejor resultado cinematográfico

Como todas las adaptaciones cinematográficas, la película basada en el best seller de Casey McQuiston, Rojo, blanco y sangre azul sufrió algunas modificaciones con el objetivo de crear un mejor producto cinematográfico en lugar de una adaptación 100% fiel.

“Todo lo que no alimentó esa historia tuvo que desaparecer. Es solo la lógica de la narración de películas. De hecho, hay menos de 20 segundos de la película en los que uno u otro no aparece”, reveló Matthew Lopez para People, el director de Rojo, blanco y sangre azul. Por ejemplo, en el filme, los padres de Alex permanecieron juntos, mientras que su abuela fue sustituida por su abuelo.

Lopez señaló que como director de un proyecto, tuvo una responsabilidad distinta a la que tienen los autores de novela, pues la historia debe darse a conocer en tan solo dos horas. Por esa razón se hacen varias modificaciones de la historia original.

“Mi actitud al respecto es que, por muy largo que sea el audiolibro, réstale dos horas y eso es lo que no está en la película. Cualquier cosa que no fuera sobre Alex y Henry no pertenecía a la película”, añadió Matthew Lopez.

El personaje del libro Rojo, blanco y sangre azul que fue eliminado de la película

Uno de los mayores cambios que vimos en la película con respecto al libro, fue que uno de los personajes secundarios de Rojo, blanco y sangre azul no formó parte de la trama. Se trata de la hermana de Alex, June.

“Estaba tomando decisiones que tal vez tendría que explicarles a los fanáticos más adelante, pero al final del día, sabía que lo que estaba haciendo era lo mejor para la película”, expresó finalmente el director.