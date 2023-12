¿Por qué todo era risas y diversión entre Joaquin Phoenix y Vanessa Kirby durante la filmanción de escenas sexuales en Napoleón?

A lo largo de su trayectoria artística, Joaquin Phoenix ha participado en diferentes proyectos cinematográficos en los que ha tenido que filmar escenas de sexo. Por ejemplo, para la película Her, el actor se vio obligado abandonar el set por un momento mientras Scarlett Johansson filmaba una escena en la que fingía tener un orgasmo. Phoenix comenzó a perder el control, según lo que reveló la actriz: “Tratamos de pasar una toma, y él estaba perdiendo el control. Se fue del estudio. Necesitaba un descanso”, dijo.

Ahora, el artista volvió a la pantalla grande con el filme Napoleón, el cual protagonizó como Napoleón Bonaparte, mientras que Vanessa Kirby le dio vida a Josefina. A lo largo de la película pudimos ver algunas escenas eróticas entre los artistas, quienes en pantalla vivieron una inestable pero apasionada historia de amor.

De acuerdo a Vanessa Kirby, Josefina en un inicio se casó con Napoleón por pura conveniencia, pero conforme pasó el tiempo sus sentimientos fueron cambiando y el amor creció.

El pacto que hicieron Vanessa Kirby y Joaquin Phoenix para filmar sus escenas sexuales en Napoleón

¿Cómo fue para Vanessa y Joaquin rodar escenas íntimas frente a las cámaras de Napoleón? “Sí, queríamos que fueran divertidas”, dijo la actriz para Irish Independent. “Joaquin y yo lo dijimos desde el principio. No era algo convencional, es una relación muy inusual y extraña, por lo que no queríamos que fuera el típico drama de época, ni nada que reflejara ese período histórico, porque no era así", expresó, dando a conocer que tanto Phoenix como ella tenían muy claro el tono que querían otorgarle a la relación de sus personajes, a pesar de que la relación entre ambos era dramática.

“Recuerdo que cada vez que hacíamos las escenas de sexo, las interpretábamos de una manera diferente. Muchas veces Joaquin y yo acabábamos riéndonos entre tomas”, añadió la actriz, y posteriormente se refirió a la importancia que tuvo su personaje en la historia de Napoleón Bonaparte.

“Una de las preguntas que me hice desde el principio fue, ¿por qué ella? ¿Por qué ella por encima de todas las demás? No era una candidata probable desde el punto de vista de él; le advirtieron que no lo hiciera, pero lo ignoró y quiso casarse con ella a pesar de que ella era viuda, ya tenía dos hijos y era mucho mayor”, se cuestionó finalmente.