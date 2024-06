El día que Cazzu habría descubierto la supuesta infidelidad de Christian Nodal con Ángela Aguilar

*No hay pruebas de que Christian Nodal le haya sido infiel a Cazzu con Ángela Aguilar, tan solo se trata de una teoría de los fanáticos*

El romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue generando dudas entre los medios de comunicación e internautas, sobre todo aquellos fanáticos que apoyan a Cazzu. Y es que se ha especulado que la razón por la que la relación de la argentina y Nodal llegó a su fin fue por una supuesta infidelidad del intérprete de De los besos que te di con la hija de Pepe Aguilar. A pesar de que Christian dijo que en esa relación jamás existieron terceros, que nunca hubo alguna infidelidad y que simplemente a veces el amor no funciona, y de que Ángela explicó que “la gente no tiene por qué saber su verdad y que siente que si la explica le hace ser culpable de algo que ni siquiera hizo”, las especulaciones de una posible indifelidad continúan latentes.

De hecho, algunos internutas estuvieron atando cabos y creen haber descubierto el día exacto en el que Cazzu habría descubierto la supuesta infidelidad.

El día que Cazzu habría descubierto la infidelidad de Christian Nodal con Ángela Aguilar

Fue el 15 de mayo cuando Ángela Aguilar estuvo como invitada en el concierto de Christian Nodal que se llevó a cabo en Chihuahua. Fue durante el evento que se le vio a Aguilar utilizando la cadena de crucifijo de Nodal, lo que aparentemente habría hecho que Cazzu descubriera la supuesta infidelidad. Esta sospecha surge por un mensaje que publicó la cantante en X el mismo día, en donde aparentemente habría desvelado sus problemas con Nodal.

“Lo que me falta de linda, me sobra de estúpida. Pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”, escribió.

Esta coincidencia hizo a los fanáticos pensar que Cazzu habríía descubierto el romance de Nodal y Aguilar gracias al crucifijo que llevaba la cantante en el cuello.