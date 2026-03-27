Dua Lipa protagoniza la nueva película “Peaked”

Si pensabas que el mayor logro de Dua este año era su gira, prepárate para el colapso. La cantante acaba de firmar el contrato que la saca de la liga de las cantantes que “intentan” actuar para meterla directo al Olimpo de Hollywood. Olvida los cameos rápidos; Dua viene con un thriller psicológico producido por A24 que tiene más veneno y estilo que cualquier video musical. Te cuento por qué “Peaked” es el chisme corporativo más candente del año.

¿De qué trata ‘Peaked’?

“Peaked” no es una comedia romántica, honey. Dirigida por Molly Gordon y junto al estudio A24 como sello del “cine cool” y de prestigio, Dua no solo actuará, sino que se mete de lleno en el mundo de los thrillers psicológicos. Esto significa que Dua busca respeto actoral, no solo taquilla. Aunque hay pocos detalles, se sabe que la trama gira en torno a la ambición, el poder y las consecuencias de alcanzar la cima, de ahí el título. Es el papel de “mujer fuerte y compleja” que estábamos esperando ver en ella.

¿Quién acompaña a nuestra it girl?

El elenco de Peaked es un festín de talento. Dua compartirá pantalla con Emma Mackey, el internet va a colapsar con este dúo, y la espectacular Simone Ashley de Bridgerton. Pero el nivel sube con la presencia de la legendaria Laura Dern, nuestra Renata Klein favorita, y Amy Sedaris. Además, el cast incluye a Levon Hawke, Connor Storrie, Gabby Windey y Mitra Jouhari. Es un ensamble de actores que mezcla el prestigio del Oscar con el coolness de las series más vistas de Netflix. ¡Dua está en las mejores manos posibles!

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Aunque los rumores de que Dua ha rechazado el mundo de los superhéroes son constantes, su llegada a A24 confirma lo que ya sospechábamos: ella no busca ser una heroína de acción más, busca el prestigio del cine de autor.

Lo que Dua Lipa piensa de su carrera en el cine

En una reciente entrevista, la intérprete de “Levitating” confesó que su aproximación al cine es de “pasos pequeños pero firmes”.

“No quiero lanzarme a lo más grande desde el principio. Quiero trabajar con directores que respeto y aprender el oficio. Para mí, la actuación es una extensión de mi narrativa, pero requiere una disciplina completamente diferente a la música”

Además, en su plataforma Service95, Dua ha mencionado que su amor por el cine nació de ver clásicos de culto, lo que explica perfectamente por qué eligió a A24 y a una directora con una visión tan específica como Molly Gordon para su primer gran protagónico.