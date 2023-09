Ellas son las famosas que regresan al cine luego de una breve pausa en sus carreras

El Festival de Cine de Venecia nos ha dejado boquiabiertas con las sorpresas anunciadas, después de varios años alejadas del séptimo arte, estas estrellas regresan a los sets de grabación

Como es natural, muchas estrellas de cine realmente entrañables por sus interpretaciones en cintas clásicas decidieron, en algún punto de su carrera, tomarse un respiro de las producciones cinematográficas, pero este 2023 las trajo de regreso con propuestas lo suficientemente extraordinarias para que dieran el sí, hoy te contamos quienes son las famosas que regresan al cine después de una breve pausa en su carrera.

Ellas son las estrellas que regresaron al cine este 2023

Meg Ryan

Meg Ryan Getty images

Durante la década de los 90’s, la carrera de Meg Ryan tuvo uno de sus episodios más álgidos y prometedores. Protagonizó cintas como Cuando Harry conoció a Sally (When Harry Met Sally, 1989), Tienes un email (You’ve Got Mail, 1998) y Sintonía de amor (Sleepless in Seattle, 1993), por lo que la comedia romántica fue un género cinematográfico clave para el éxito de la estadounidense, sin embargo, en 2003 aceptó participar en una polémica cinta que para entonces no era vista con buenos ojos.

En carne viva fue dirigida por Jane Campion, la cinta marcó un antes y un después en la carrera de Ryan ya que el contenido erótico de la misma rompió con la inocente imagen que el público tenía de la actriz. Aunque después del drama erótico participó en tres producciones más, ninguna logró el resultado esperado que sí había obtenido con sus trabajos anteriores.

Desde entonces todos los publicistas me han dicho que debería haber preparado a mis seguidores, porque el sexo echa a la gente. Nunca me había presentado tan sexual, era muy diferente al arquetipo que me habían asignado Meg Ryan

Aunque en 2015 dirigió Ithaca, no volvió a aparecer a cuadro hasta ocho años después: hoy regresa al género que la vio triunfar con la cinta What happens later

Cameron Díaz

Cameron Díaz Getty Images

Tras nueve años alejada de la pantalla grande, Cameron Díaz regresa en una producción de Netflix dirigida por Seth Gordon, todo parece indicar que en esta ocasión Back in action sí será la despedida definitiva de la entrañable protagonista de La Máscara.

Los motivos de su receso fueron principalmente familiares, ya que su pequeña hija de tres años es actualmente su prioridad, además de la compañía vinícola que emprendió luego de retirarse de Hollywood.

Como si se tratara de un presagio numérico, la carrera de Cameron Díaz inició en 1994 junto a Jim Carrey, en 2014 fue su última actuación en Annie y el lanzamiento de la cinta que protagoniza en su esperado regreso está programado para 2024.

Aunque hay rumores de que también aceptará darle voz nuevamente a Fiona en la siguiente entrega de Shrek, aún no hay nada confirmado (ni desmentido) por la actriz.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence Getty images

La protagonista de Los Juegos del hambre se casó en 2019 con Cooke Maroney, un experto coleccionista y vendedor de arte de Nueva York con quien tiene un hijo, este especial motivo la llevó a distanciarse de los reflectores luego de su última película No miren arriba.

Este 2023 regresa al escenario con la película Hazme el favor, una divertida comedia dirigida por Gene Stupnitsky