¿Cómo impedir que tus datos se queden en el limbo cuando mueres? Aquí te lo explicamos...

La mayoría de las personas somos muy activas en las redes sociales y en las aplicaciones de mensajería instantánea, como lo es Facebook, Twitter, Instagram WhatsApp y Telegram. Estas plataformas digitales almacenan toda nuestra información y datos personales. Según un estudio de Kaspersky, el 31% de los usuarios en México señala que las aplicaciones y servicios online que utiliza saben todo sobre ellos: desde quiénes son y dónde están, hasta cuáles son sus actividades diarias e intereses. Toda esta información personal que se almacena en línea permanece ahí, incluso después de que una persona muere.

El Día de Muertos, además de ser una de las tradiciones mexicanas más populares, es una oportunidad para recordar a los seres queridos que han partido de este mundo; es un momento ideal para colocar una ofrenda a aquellos datos y activos digitales olvidados en el ciberespacio –porque nadie dispuso qué hacer con ellos– y deben ser recordados, no para que puedan regresar del inframundo, sino para protegerlos, ya que, aún después de la muerte, la vida digital es un objetivo de riesgos y ciberamenazas.

Probablemente creas que las memorias externas son la solución a este problema, pero debes saber que su vida útil es de alrededor de cinco a 30 años; por lo que se necesita transferir los activos digitales a medios más modernos conforme la tecnología evoluciona. Existen casos en los que los seres queridos piden a ciertas empresas en acceso a la información digital de la persona fallecida, pero debigo a las normas y políticas de protección de datos personales, las compañías impiden compartir esta información con terceros sin el permiso del propietario, por lo que prácticamente los datos se quedan en el limbo.

Día de Muertos: ¿qué pasa con nuestros datos en la red cuando morimos?

Kaspersky recomienda a los usuarios heredar esos activos digitales o indicar qué hacer con su información para que ésta no quede en el ciberespacio como alma en pena.

“Es común preguntarnos qué pasa después de que morimos, qué sucederá con nuestra familia o las pertenencias que dejamos atrás, pero no qué será de los restos de nuestra vida digital. ¿Quién puede heredar tu billetera de bitcoin o tu perfil de Facebook y hacer un buen uso de ellos? Pensar en esto y en toda la información que hemos compartido en línea para plasmar nuestra voluntad sobre lo que queremos que se haga con ella, como en cualquier otro testamento tradicional, es muy importante para resguardarla y que no circule en el ciberespacio como un alma en pena vulnerable a las ciberamenazas. No hay mejor manera de honrar nuestra vida –incluyendo la digital– que protegiéndola hasta la muerte”, dijo Judith Tapia, gerente de Producto para el Consumidor para México en Kaspersky.

Consejos para cuidar la seguridad y privacidad de tus datos incluso después de la muerte

Recuerda ser muy cuidadoso con la información que compartes en línea para que no te preocupes de las amenazas en vida o después de ella.



Incluye en tu testamento los activos digitales.



Evita incluir contraseñas en el testamento.



Conoce las políticas de legado de cada plataforma digital.



Si has sido designado como heredero digital de una persona y te ha encomendado borrar sus cuentas, asegúrate también de eliminar todos los datos personales y no sólo solicitar dar de baja el perfil, ya que toda compañía es vulnerable a ataques cibernéticos y a que la información de sus usuarios (activos o no) caiga en manos equivocadas.



Utiliza una solución como Kaspersky Password Manager, que cifra las claves a todas las cuentas en la red y que ofrece una alternativa de transferir los accesos a la persona heredera con la voluntad del fallecido.

