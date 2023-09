Marlène Mourreau fio una actualización sobre el caso de Gabriel Guevara, quien recientemente fue detenido tras ser acusado de abuso sexual

Gabriel Guevara dio un salto a la fama internacional después de protagonizar junto con Nicole Wallace la adaptación cinematográfica de la primera parte de la trilogía Culpables: Culpa Mía. Sin embargo, su éxito se está viendo opacado por uno de los mayores escándalos a los que se ha enfrentado: una acusación de abuso sexual.

Fue el pasado 2 de septiembre cuando el actor español fue privado de su libertad tras ser arrestado en el Lido de Venecia debido a una orden de detención internacional. De acuerdo a la información revelada, el delito de violencia sexual habría ocurrido en Francia hace algunos años, cuando él aún era menor de edad. Pero ¿quién es la persona que lo acusó de dicho crimen?

Culpa Mía: ¿quién es la persona que acusó de abuso sexual a Gabriel Guevara?

La presunta agresión habría sido a un familiar, con quien ya no mantienen contacto en la actualidad. Habría sido el o la misma quien denunció a Gabriel Guevara por un acto que aparentemente no cometió en el 2015, según su madre, Marlène Mourreau.

“Bien, ahora mismo. Por lo menos sé que mi hijo está bien, está libre”, expresó en exclusiva a Fiesta. “Lo único que me ha dicho su mánager es que está descansando de las emociones. Estoy esperando a que llegue a España y que todo esté en su sitio. Y sobre todo que haya Justicia”, agregó la artista. “El daño está hecho y eso no se lo voy a perdonar a la persona que lo ha hecho. Y no sabe nadie cómo me pongo cuando estoy en estado de venganza”.

Además, la madre de Gabriel Guevara aseguró que la persona que acusó al actor de abuso sexual es alguien que “la odia”:

“La persona que lo ha hecho me odia, te lo puedo asegurar, y me ha dado problemas desde pequeña. Estoy dolida por saber quién ha hecho esto. Acusación falsa, por supuesto. Y esto va a ir muy lejos, porque creo que hay un karma y la persona que ha hecho esto va a caer, y yo voy a hacer que caiga”, reveló finalmente.