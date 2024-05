Quién es Adria Arjona, la hija de Ricardo Arjona que le robó el corazón a Jason Momoa

Fue en enero de 2022 cuando Jason Momoa y Lisa Bonet anunciaron su separación tras 16 años juntos y 5 años de matrimonio. La noticia fue compartida por el actor de Game of Thrones a través de sus redes sociales y generó asombro entre sus seguidores, pues se trataba de una de las parejas más queridas y estables de Hollywood.

“Todos hemos sentido la presión y los cambios de estos tiempos de transformación. Se está desarrollando una revolución y nuestra familia no es una excepción, que siente y crece a partir de los cambios sísmicos que están ocurriendo. Y entonces, compartimos nuestras noticias familiares: que no estamos separando como matrimonio”, fueron las palabras con las que Momoa anunció su separación.

Posteriormente, el actor fue relacionado sentimentalmente con Eiza González, pero su romance no prosperó y ahora es la hija de Ricardo Arjona quien terminó robándose el corazón del protagonista de Aquaman.

Cuántos años tiene Adria Arjona, la novia de Jason Momoa e hija de Ricardo Arjona

Desde hace algunas semanas comenzaron a sonar rumores de romance entre Jason Momoa y Adria Arjona, y finalmente fue este 20 de mayo que hizo oficial su noviazgo al llamarla “mi amor”.

“Japón, eres un sueño hecho realidad, me dejaste sin palabras. Estamos muy agradecidos con todos los que nos abrieron sus casas, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor. ON THE ROAM motocicletas y caos. Todo mi aloha, J”, escribió Momoa en el caption de las fotografías que publicó de su viaje a Japón.

Adria Arjona nació el 25 de abril de 1992, por lo que actualmente tiene 32 años de edad. La hija de Ricardo Arjona inició sus estudios de actuación en Estados Unidos. Su debut en pantalla fue en el cortometraje ‘Loss’, y posteriormente participó en ‘Inolvidable’, ‘Narcos’, ‘Titanes del Pacífico: La insurrección’, ‘Escuadrón 6′ y ‘Morbius’.