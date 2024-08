Esto es lo que sabemos hasta el momento sobre la detención de YosStop

Fue en el 2021 cuando YosStop fue encerrada en el reclusorio de Santa Martha Acatitla durante cinco meses después de ser acusada de pornografía infantil después de difundir un video en el que Ainara Suárez, quien en aquel entonces era menor de edad, fue víctima de abuso sexual. En noviembre de ese mismo año, Yoss Hoffman consiguió su libertad con medidas cautelares.

Esta vez, la creadora de contenido fue detenida luego de que su exsocia la acusara de agresión y de incitar el odio en su contra, y es que de acuerdo al juez, YosStop violó sus medidas cautelares.

Cuánto tiempo podría pasar YosStop en la cárcel esta vez

De acuerdo a información compartida por Maxine Woodside, YosStop fue llevada al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México el día de ayer, pero lo que ha dado de qué hablar es el tiempo que podría pasar esta vez la influencer.

“Un juez de control determinó arrestarla por incumplir (una orden de restricción) por agresión a una mujer. Ella tenía una sociedad de negocio, terminó mal la sociedad y ella otra vez en redes sociales empezó a decir que era como ratera, que le había robado y que por eso se destruía (la sociedad)”, dijo Vicky López en el programa Todo para la mujer.

Por su parte, el periodista Carlos Jiménez reveló que YosStop podría pasar 36 horas en en la cárcel, pero este detalle no ha sido confirmado en su totalidad: “Usó sus redes sociales aunque estaba prohibido”.

Sin embargo, más tarde la periodista Maria Luisa Valdés señaló que YosStop no se encuentra en prisión: “Ella no golpeó, ni agredió física ni verbalmente a nadie. La Influencer YosStop NO está en el reclusorio oriente... NO está en prisión, SÍ está detenida... el reclusorio oriente es varonil”.