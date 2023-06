¿Cómo hablar sobre tu abuso sexual?

Lo primero que debes entender es que no estás sola, varias personas también han pasado por un abuso sexual, así que puedes encontrar algún apoyo en alguien cercano a ti.

Se estima que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida, por tal motivo, es triste reconocer que la mayoría de las chicas han tenido una mala experiencia, o sea, tu mamá, tu abuela o tu mejor amiga también pueden ser parte de esta cifra. Hablar sobre tu propio abuso sexual puede ser muy difícil, así que no intentes presionarte ni tampoco debes ser dura contigo misma, al contrario, tienes que tratarte con mucho amor y demasiada paciencia.

¿Cómo comenzar a expresarlo?

¡Respira! La situación que estás atravesando en estos momentos no es nada fácil, así que date el tiempo necesario para poder hablar sobre lo que te pasó; ¡ojo! No es necesario que vayas por la vida hablándole a todo el mundo sobre tu experiencia, a menos que tú decidas compartirla. Cada mujer es diferente, así que realmente no hay una fórmula exacta para saber cuándo es el momento adecuado de contarlo, depende totalmente de ti y del instante en el que te sientas lista.

¿Cómo comenzar a expresarlo? Foto: Getty Images

¿Quién debe ser la primera persona en saberlo?

A veces pasas años intentando contárselo a tu familia, hasta que de pronto, un día, te llenas de valentía y simplemente lo dices. Hay ocasiones que no sientes el cobijo suficiente con tus familiares, así que puedes intentar hablarlo con tus amigos o tu pareja; una vez que lo hagas, te sentirás aliviada.

¿Quién debe ser la primera persona en saberlo? Foto: Getty Images

¿Es normal que sientas culpa?

La respuesta es sí, la mayoría de las mujeres sienten pena, vergüenza y culpa por ser víctimas de abuso sexual. ¡Esto no debería ser así!, nadie decide pasar por una situación tan tormentosa, ¡no es tu culpa!, responsabiliza a quién realmente tuvo la culpa: el violador.

Foto: Getty Images

¿Cómo puedo comenzar a sanar?

No existe una guía para sanar porque cada experiencia es diferente, sin embargo, uno de los primeros pasos es hablar, ya que esta es una forma de aceptar lo que te pasó. Una vez que lo aceptas, comienzas a trabajar en superar toda esta cuestión. Indudablemente, asistir a una terapia te ayudará demasiado a liberarte y salir adelante. Aunque parezca imposible, llegará un punto en el que comiences a perdonar y a avanzar.

¿Cómo puedo comenzar a sanar? Foto: Getty Images

¿Puedo denunciar?

Muchas víctimas de abuso sexual tienen miedo a ir frente a las autoridades para denunciar a su violador, sin embargo, es necesario que lo hagas para que esa persona reciba un castigo por el delito que cometió; cuando decidas acercarte a hacerlo, rodéate de una red de apoyo que te ayude a contenerte emocionalmente porque pueden ser momentos difíciles.

¿Cómo hablar sobre tuabuso sexual? Foto: Getty Images

¡No tengas miedo de dar el primer paso!; habla sobre tu experiencia para que poco a poco, paso a paso puedas aprender a vivir con ese abuso. Hay instituciones que pueden apoyarte durante todo el proceso y hacerte sentir un poco mejor, como por ejemplo: Inmujeres o sexual assault center.