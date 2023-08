¿Cuánto dura el concierto de Taylor Swift en México?

¿Cuánto tiempo estarás en el Foro Sol disfrutando de la voz de Taylor Swift en vivo? Aquí te lo decimos...

Cada vez falta menos para que puedas disfrutar de Lover, Shake It Off, Wildest Dreams, Cruel Summer, You Belong With Me, Love Story, Blank Space, Bad Blood y otras canciones de Taylor Swift en vivo. La cantante ya se encuentra en la Ciudad de México preparándose para dar cuatro presentaciones en vivo frente a sus fans mexicanos; será el 24, 25, 26 y 27 de agosto cuando la artista de 33 años de edad nos deleite con su dulce voz en el Foro Sol de la CDMX.

Hay dos cosas importantes que debes tomar en cuenta antes de llegar al concierto:

1. Asiste con brazaletes de la amistad

¿Has visto esas coloridas pulseras súper cool que portan los Swifties? Se trata de los friendship braceletes. Todo surgió a raíz de la letra de You’re On Your Own Kid de Taylor Swift, la cual dice lo siguiente: “Porque había páginas pasadas con los puentes quemados. Todo lo que pierdes es un paso que das. Así que haz las pulseras de la amistad”. Por esta razón, los comenzaron a crear brazaletes de la amistad para intercambiar con otros fanáticos durante los conciertos de Taylor Swift.

2. Fanchants

¿Qué debo gritar en cada canción de Taylor Swift?



Delicate: 1,2,3 Let’s go bitch! Bad Blood: You forgive you forget but you never let it go Anti-Hero: Taylor you’ll be fine Don’t Blame Me: Take me to church You Belong With Me: Clap clap (aplaude dos veces). Marjorie: Enciende la linterna de tu celular en memoria de la abuela de Taylor Swift Champagne problems: She would have made such a lovely bride, what a shame, she’s f*uck in the head You Need To Calm Down: Cuz shade never made anybody less gay Cruel Summer: He looks up grinning like a devil All Too Well : F*ck the patriarchy Blank Space: Boys only want love if it’s torture. Don’t say I didn’t say I didn’t warn you Bejeweled: Cuando Taylor diga la palabra shimmer, mueve tus dedos justo en frente de ti

La guía para saber qué gritar en el concierto de Taylor Swift durante cada canción Getty Images

¿Cuánto durará el concierto de Taylor Swift en México?

Basándonos en el probable setlist de Taylor Swift y tomando en cuenta la duración que han tenido sus conciertos en Estados Unidos, se cree que las presentaciones de la artista en el Foro Sol tendrán una duración aproximada de tres horas, sin contar el show de apertura del concierto.

Te compartimos el posible setlist de Taylor Swift: