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Así se verían las princesas de Disney con pelo corto

Agosto 17, 2015 • 
Cosmopolitan
Así se verían las princesas de Disney con pelo corto

¡Cambio de look! Los personajes más famosos dejan atrás sus largas melenas para presumir un short hairstyle muy trendy

Una de las tantas formas en que las princesas de Disney siguen el mismo cansado y trillado esquema de belleza, es con sus gruesas y largas melenas.

Con esta idea fue que la artista de Tumblr conocida como The Namless Doll, decidió hacer un experimento para saber cómo se verían las princesas de Disney con el pelo corto (y una de ellas totalmente bald).

Checa a continuación los resultados, ¡son impresionantes!

1. Ariel, La Sirenita

2. Elsa y Ana, Frozen

3. Jasmine, Aladdin

4. Tiana, La Princesa y el Sapo

5. Bella, La Bella y la Bestia

6. Rapunzel, Enredados

7. Aurora, La Bella Durmiente

8. Cenicienta, La Cenicienta

9. Blancanieves, Blancanieves y los siete Enanos

10. Mérida, Valiente

11. Campanita, Peter Pan

12. Mulán, Mulán

13. Pocahontas, Pocahontas

Cosmopolitan
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