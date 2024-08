Una gimnasta profesional reveló cómo es realizar este deporte cuando se encuentra menstruando.

Este año, el Comité Olímpico Internacional celebra París 2024 como “Los Juegos Igualitarios” debido que las mujeres representan el 50 por ciento de sus participantes. Sin embargo, esto no ha impedido que la menstruación continúe siendo un tema tabú en los deportes olímpicos.

Aunque aún hay mucha falta de información sobre cómo llevan las atletas de los Juegos Olímpicos su relación con el periodo menstrual, Adelina Fominykh, excomponente de la Selección Española en gimnasia rítmica y bronce en Copa del Mundo, reveló cómo es realizar este deporte cuando se encuentra menstruando.

Cómo se protegen las gimnastas durante su menstruación en los Juegos Olímpicos 2024

Si bien el periodo no debe ser un impedimento para realizar deporte, sí existen algunos cuidados que debemos tomar en cuenta, ya que la menstruación trae consigo consecuencias como cólicos, cansancio, fatiga, calambres, hinchazón, dolor de senos, cefalea y sangrado. Con tantos movimientos, ¿cómo evitan las gimnastas este último síntoma?

“Entiendo que cada deporte es un mundo, pero en gimnasia, nosotras llevamos el maillot y es una ‘movida’. Por ejemplo, en mi caso, tengo una regla muy irregular, y nunca sé cuándo me va a venir. También, debido a que hago tanto deporte, he tenido etapas de amenorrea y han pasado meses y meses y no me bajaba. Para esta cuestión, sé que muchas compañeras toman la píldora, así la pueden regular, pero yo nunca la he tomado”, comenzó contando la gimnasta, según revela Cosmopolitan España.

“Lo que decía con respecto al maillot es que siempre llevo conmigo uno de color negro, que me resulta más cómodo, y sobre la gestión de la regla durante la competición, tengo varios comentarios. En cuanto al dolor, en mi caso, tomo ibuprofeno. Y luego, yo uso tampax, así que, justo antes de competir, como nuestro ejercicio dura un minuto y medio, lo que hago simplemente es ver que todo está correcto y salgo. Eso sí, es cierto que llevo compitiendo muchos años y nunca se ha hablado de la gestión de la regla, no he recibido desde arriba pautas o consejos, cada una se ha gestionado lo suyo y ya. Y no hay protocolos, por ejemplo, mi hermana en una competición, tenía un maillot blanco, de repente le vino la regla y se fue al baño, tuvo que pedir un maillot y le dejaron uno tipo mono (que son con pantaloncito, más cómodos), pero estaría muy bien tener algunos procesos”, concluyó.

La falta de información de la menstruación en el deporte

Por suerte, hay cada vez más conscientización en cuanto al periodo en el deporte.

Carolina Domínguez, docente en el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD) de UAX Rafa Nadal School of Sport y Directora Técnica en la Federación Madrileña de Triatlón, habló sobre la importancia de promover la conversación sobre la menstruación entre las atletas.

“Lo más importante que se deber tener en cuenta es que, tener la menstruación de forma regular es sinónimo de salud, y las variaciones que se producen a lo largo del ciclo menstrual son individuales para cada mujer. De lo que sí se debería ser consciente para organizar su preparación de cara a unos JJ.OO. es sobre cómo afectan las diferentes fases del ciclo menstrual, para distribuir el entrenamiento”, comentó, y aseguró que se debería dividir en cuatro fases: menstruación, fase folicular, fase lútea y premenstruación.