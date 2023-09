Un cirujano plástico de Beverly Hills mandó un recordatorio a sus seguidores de por qué no deben compararse con las Kardashian-Jenner

Cada vez son más las celebridades que se someten a procedimientos estéticos con el objetivo de transformar su belleza; algunas de las cirugías más populares en Hollywood son la bichectomía, la rinoplastia, el botox, el levantamiento de cejas, los rellenos con ácido hialurónico y más. El clan Kardashian-Jenner, conformado por Kim, Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie y Kris es experto en este tema, pues a través de los años han apostado a favor de la cirugía plástica para mejorar su aspecto físico.

Y es que las estrellas de Keeping Up With The Kardashians son conocidas no solo por someterse a procedimientos estéticos, sino también por recurrir a la edición digital para afilar sus facciones, así como adelgazarse y eliminar sus imperfecciones físicas. Sin embargo,debido a que la familia ganó fama desde que se estrenó la primera temporada de su reality show en el 2008, aún se tiene un historial de videos y fotografías que muestran la belleza natural de las multimillonarias.

Cirujano plástico les “regresa” sus antiguos rostros a las Kardashian y el resultado es sorprendente

El Dr. Rady Rahban, cirujano plástico certificado de Beverly Hills, decidió hacer una edición digital para mostrar cómo se verían Kim, Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie y la matriarca del clan, Kris Jenner, de no haberse sometido a ningún procedimiento estético durante los últimos años.

“Se ven hermosas en ambos sentidos, pero que esto sea un recordatorio amistoso de que cuando te comparas con lo que ves en línea, te estás comparando con el trabajo de los mejores médicos, maquilladores, estilistas y photoshop. ¡No dejes que las redes sociales te engañen!”, escribió el experto en el caption de la publicación como un friendly reminder. ¡Mira el antes y el después de las Kardashian!