No te pierdas el video que publicó Christian Nodal en el que habla sobre su ruptura con Cazzu y su romance con Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar continúan en el ojo del huracán luego de confirmar su romance para la revista HOLA!, y es que fue hace tan solo unas semanas que el intérprete mexicano terminó su relación con Cazzu, con quien tuvo una hija. Fue a finales de mayo que Nodal compartió el siguiente mensaje en redes sociales: “Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti”.

Los fanáticos enseguida sospecharon de una infidelidad, y ahora que se confirmó su romance con Ángela Aguilar, aseguran que la cantante pudo haber sido la tercera en discordia.

Christian Nodal revela cuándo comenzó su romance con Ángela Aguilar

Para ponerle fin a los ataques que ha recibido Ángela Aguilar por parte de los seguidores de Cazzu, Christian Nodal decidió romper el silencio y hablar sobre su noviazgo con la cantante.

“Bueno mi gente, yo sé que muchos hoy se enteraron que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación y como casi no nos gusta el chisme, ni andar inventando historias… Por respeto a mi expareja, por respeto a mi hija, a mi actual pareja. Quería salir a darles un poco de contexto”, comenzó diciendo Nodal.

“Primero que nada, Julieta es una persona que amo y tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida, el amor no siempre funciona. Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible porque nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida. Lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos, Inti, mi hija, que por siempre voy a amar y a cuidar”, agregó y dejó claro que nunca hubo infidelidad de por medio y que su romance con Ángela comenzó al terminar con Cazzu: “En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo alguna infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando, lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia”, finalizó.