Celebrities que padecieron una mala relación con sus padres

Pleitos, disputas, alejamientos, reconciliaciones e incluso problemas legales son algunos de los tantos problemas que han tenido que enfrentar estas celebridades con sus padres

Pasa hasta en las mejores familias, y es cierto, estas estrellas de Hollywood han tenido que enfrentar de todo en contra de sus propios padres, quienes lejos de apoyar y amar incondicionalmente a sus hijos e hijas, han querido sacar provecho de su talento y fama.

Uno de los casos más sonados es el de la familia Spears quien recientemente ha visto paz en sus disputas gracias a las leyes estadounidenses, sin embargo, no han sido la única familia que tiene verdaderos conflictos entre padres e hijos.

Jennifer Aniston y Nancy Dow

Conocida por su innegable talento y hermosura, Jennifer Aniston vivió una infancia muy dura debido a las carencias que sus padres no pudieron resolver, además de las exigencias estéticas su madre quien constantemente le decía que no era lo suficientemente bella.

Cuando Jennifer Aniston y Brad Pitt se dieron el ‘sí' el 29 de julio del 2000 en uno de los eventos más herméticos de Hollywood, una de las noticias que más destacaron de la ceremonia fue la total ausencia de la prensa y de la mamá de la novia, Nancy Dow.

Para la mayoría de las personas es impensable que uno de los días más importantes de la vida adulta se caracterice por la ausencia de cualquiera de los progenitores, sin embargo, el motivo por el que Jennifer Aniston decidió no invitar a su mamá a la boda con el galán del momento fue que ambas tenían una áspera relación de tiempo atrás, de hecho, un año antes del magno evento, Nancy Dow decidió publicar su versión de la disputa en el libro From Mother and Daughter to Friends: A Memoir.

Jennifer Aniston y Nancy Dow Getty images

Lindsay Lohan y Michael Lohan

Después de tocar la cima del éxito en su carrera profesional, la debacle personal de Lindsay Lohan fue un escándalo que trascendió internacionalmente, sin embargo, de acuerdo a Dona Lohan el origen de todos sus males se encuentra en los abusos que sufrió Lindsay por parte de su padre, Michael Lohan.

Además, la actriz presenció en múltiples ocasiones como su padre abusó de su madre y sus hermanos. En 2009 Lindsay decidió cortar toda relación con su padre luego de que este grabara una conversación privada para chantajearla con vender ese material a la prensa.

Lindsay Lohan y Michael Lohan Getty images

Angelina Jolie y Jon Voight

El nombre artístico de la celebritie no es una casualidad, ella misma ha aceptado públicamente que nunca quiso ser reconocida como una Voight, a pesar de que, cuando ella nació, su padre ya era conocido en el medio por su talento histriónico.

Esto debido a que los padres de Angelina Jolie se separaron cuando ella tenía tan sólo un año de nacida, sin embargo, la relación empeoró gracias a las confrontaciones políticas de ambos, mientras Jon Voight es un férreo republicano, Jolie simpatiza con los demócratas, motivo por el cual su padre ha dicho que tiene problemas mentales.

Cabe destacar que después de trabajar juntos en la película Lara Croft: Tomb Raider en 2001 la relación entre ambos empeoró, razón por la cual Angelina Jolie decidió eliminar legalmente de su acta de nacimiento el apellido de su progenitor.

Angelina Jolie y Jon Voight Getty images

Michael Jackson y Joe Jackson

Para nadie es secreto que la familia Jackson también tuvo fuertes problemas desde que los hijos de Joe y Katherine Jackson eran pequeños. De hecho, la relación entre la súper estrella y su padre siempre estuvo marcada por la violencia que el patriarca ejercía en contra de su esposa e hijos.

La historia de la familia Jackson es peculiar, ya que luego de fracasar como múscio, Joe Jackson prohibió a sus 9 hijos cualquier acercamiento con la música, sin embargo, los dotes de Michael permitieron una segunda oportunidad en la familia, pero no sería gratuito: los ensayos de los menores estaban conducidos por los golpes sin que Katherine pudiera hacer algo al respecto.

Por este motivo, Michael Jackson decidió iniciar su carrera como solista a finales de los setenta y entonces la relación con su padre se fracturó permanentemente, aunque en 1984 Michael volvería a grabar un disco con sus hermanos a petición de su madre, el rey del pop se negó a que Joe Jackson continuara siendo su manager.

Michael Jackson y Joe Jackson Getty images

Luis Miguel

Gracias a la famosa serie que produjo Netflix en 2018 pudimos conocer parte de la historia de Luis Miguel, o al menos lo que él quiso contar sobre la misteriosa desaparición de su madre y la fatal relación que mantenía con su padre, quien además de explotarlo laboralmente, administrar sus finanzas, contratos y agenda, también lo orilló a consumir drogas, alcohol y relacionarse sexualmente con distintas mujeres.

La dura infancia de Luis Miguel estuvo marcada por las inalcanzables expectativas de su padre, quien incluso suministró efedrina al menor cuando este decía estar cansado de trabajar durante largas jornadas de ensayos y presentaciones.