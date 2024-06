Esto es todo lo que sabemos sobre el supuesto segundo embarazo de Cazzu y Christian Nodal

Desde que se dio a conocer el romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar, se han viralizado diversas especulaciones sobre los artistas, como el hecho de que la cantante pudo haber sido la tercera en discordia en la relación de Cazzu y Nodal. Pero es no es todo, algunos medios de comunicación también han señalado que la pareja se casó en Italia y que Ángela incluso estaría embarazada de Christian, a pesar de que la artista negó estos rumores.

“No me cases y no embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella”, dijo sobre los rumores de que se casó en Italia por aparentemente estar embarazada.

Sin embargo, ahora se sospecha que quien podría estar embarazada por segunda vez es Cazzu.

Cazzu estaría embarazada por segunda vez de Christian Nodal

La periodista mexicana de espectáculos, María Luisa Váldez, mejor conocida como “Magüicha”, fue quien con seguridad señaló que Cazzu estaría esperando a su segundo hijo al lado de Christian Nodal: “Se dice que Cazzu está embarazada de Christian (Nodal); Esto está peor que La Rosa de Guadalupe, de final de viernes. Esto ya es la locura”, dijo en el programa matutino “Vivalavi” de Multimedios.

María Luisa no dio más detalles ni especificó cuántos meses de embarazo llevaría Cazzu, pero también aseguró que Christian y Ángela sí se casaron en Italia y que incluso recibieron la bencidicón de El Papa Francisco.