Britney Spears revela la verdad sobre el beso que protagonizó con Madonna hace 20 años

En el 2003 el mundo entero se escandalizó por un beso protagonizado por Britney Spears y Madonna en plena transmisión de los MTV VMA’s y tras veinte años de distancia, la princesa del pop por fin habla de los detalles del histórico encuentro…

El sinfín de confesiones que ha realizado Britney Spears para los medios de comunicación y que pronto serán revelados a detalle a través de su libro The Woman In Me, continúan dando de qué hablar y es que ahora la princesa del pop revela los detalles del icónico beso que protagonizó con Madonna en el escenario de los MTV VMA’s, luego de contar la dolorosa verdad de su relación con Justin Timberlake y el aborto que padeció porque el cantante no estaba preparado para ser papá.

Así ocurrió el icónico beso entre Britney Spears y Madonna hace 20 años

A través de su libro autobiográfico, Britney Spears confiesa que la ideal del beso surgió a modo de broma mientras las tres estrellas del pop ensayaban la canción Like a Virgin y es que la química entre Britney, Madonna y Christina Aguilera sobre el escenario trascendía los reflectores, pues en el mismo libro, Britney revela que Madonna la rescató de una crisis luego de terminar su tormentosa relación con Justin Timberlake.

Aunque no estaba realmente planeado por Britney Spears, la princesa del pop aprovechó el momento en el que millones de televidentes y fans de las tres celebrities se encontraban frente al televisor disfrutando del histórico show que trascendió como un momento icónico del pop.

Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera Getty images

Ya montadas en el escenario principal de la gala y mientras interpretaban Like a Virgin y Hollywood caracterizadas de novias (Britney y Christina) mientras que Madonna daba vida al novio por su vestimenta negra; el show creció naturalmente hasta las alturas luego de que Madonna y Britney protagonizaran el primer beso de la noche y enseguida llegó el segundo beso del espectáculo entre Madonna y Christina Aguilera.

La icónica escena remató con un close up al gesto de Justin Timberlake quien se encontraba entre el público y para entonces ya era expareja de Britney; se le notaba visiblemente incómodo.

MTV VMA’s 2003 Getty images

Al respecto, Britney Spears declaró en su polémica y reveladora autobiografía que simplemente sintió el impulso y se dejó llevar por la genial química que comparte hasta la fecha con la reina del pop. Cabe destacar que, aunque Christina Aguilera también participó en el show, el beso con ella sencillamente no trascendió como sí ocurrió con Britney.

Se habló mucho de ese beso (...) Fue tratado como un gran momento cultura Britney Spears

¿Cuándo sale a la venta el libro de Britney Spears The Woman in Me?

El libro salió a la venta ayer, 24 de octubre en Estados Unidos, mientras que para América Latina saldrá a la venta el 26 de octubre, sin embargo, ya puedes adquirir la preventa a través de la página oficial.