La verdad sobre la bioserie de Britney Spears

En octubre, la princesa del pop sorprenderá a sus fans y a quienes se unieron al movimiento #FreeBritney en 2021, gracias al cual pudo recuperar su libertad

Cuando la fama toca a la puerta de una persona talentosa los reflectores nublan algunas crueles verdades que trae consigo el éxito, tenemos miles de ejemplos de cómo la exposición mediática ha hecho una moneda de cambio la vida privada de las estrellas, pero quizá el caso más emblemático por polémico es el que sufrió Britney Spears desde hace ya mucho tiempo.

Además de fama y fortuna, la estadounidense también ha enfrentado graves problemas de salud psicoemocional a causa de las injusticias que trajo para ella la relación laboral con su familia, incluso ese tema escaló en la jurisdicción estadounidense hasta el máximo congreso ya que en 2007 la celebritie sufrió un colapso emocional que derivó en un diagnostico de bipolaridad para el cual requiere -desde entonces- medicación psiquiátrica.

A través de su perfil de Instagram, Britney Spears también ha confesado padecer una rara enfermedad debido a una lesión nerviosa en el lado derecho del cuerpo, este padecimiento se manifiesta con una fuerte sensación de adormecimiento y picazón desde la sien hasta las piernas, se llama parestesia y no tiene cura.

Getty images

Derivado de todos estos padecimientos, en febrero de 2008 el Congreso de Estados Unidos decidió incapacitarla y ceder la tutela legal de su persona, fortuna y negocios a su progenitor James Spears; sin embargo, en noviembre de 2021, es decir, 13 años después, Britney Spears recuperó sus derechos civiles gracias al movimiento #FreeBritney y el reconocimiento de las autoridades estadounidenses.

Durante toda su carrera, la princesa del pop atravesó fuertes crisis que la llevaron a renunciar a la tutela de sus hijos e incluso a raparse totalmente el cabello y aparecer fuera de control frente a las cámaras de los medios que la acosaban morbosamente.

Britney Spears, la bioserie

Muchos famosos han decidido contar su propia historia y la manera en la que han afrontado la fortuna y el asedio mediático, seguramente viene a tu mente la historia de Luis Miguel que hasta entonces estaba llena de misterios que se resolvieron medianamente a través de su bioserie y aunque diversas plataformas de streaming se han acercado a la cantante estadounidense para ofrecerle sus servicios, Britney Spears ha preferido esperar el momento indicado para llevar sus memorias a la pantalla chica, pero no todo son malas noticias.

Getty images

El 24 de octubre de este año la estrella lanzará un libro sobre su infancia, el abuso de sustancias y las separaciones que enfrentó en su vida, este libro contará su versión de la historia que conmocionó a los fans del pop a través de 288 páginas que llevan por título The Woman in Me (La mujer que hay en mí)

He oído hablar de hacver una película sobre mi vida ¡¡¡Todavía no estoy muerta!!! Aunque está bastante claro que me preferirían muerta. Britney Spears

Si deseas adquirirlo lo puedes apartar a través de la plataforma Britney Book o bien esperar al lanzamiento y adquirirlo en español a través de la editorial Penguin Random House.