Britney Spears está ofendida por este comentario que hizo Millie Bobby Brown sobre ella

Millie Bobby Brown saltó a la fama tras su papel protagónico como Eleven en Stranger Things; la actriz era tan solo una niña cuando alcanzó el éxito en la industria del entretenimiento. La británica también ha participado en otros grandes proyectos, como Enola Holmes y Godzilla vs. Kong, sin embargo, Millie tiene grandes planes para su futuro en la pantalla.

En una reciente entrevista durante su aparición en el programa, The Drew Barrymore Show, la artista de 18 años de edad, reveló que una de sus metas es interpretar a una «persona real» en alguna biopic y mencionó que se identifica con Britney Spears, pues ambas se involucraron en la industria desde muy jóvenes.

“Creo que su historia, en primer lugar, resuena conmigo. Simplemente crecí a la vista del público viendo sus videos, viendo entrevistas de cómo cuando era más joven… Veo la lucha por las palabras [en sus entrevistas] y no la conozco, pero cuando miro fotos de ella, siento que podría contar su historia de la manera correcta y solo de ella”, expresó Millie Bobby Brown.

Britney Spears responde ofendida a Millie Bobby Brown por querer interpretarla en una biopic

Después de escuchar las declaraciones de Millie, la Princesa del Pop no reaccionó muy bien al respecto; la intérprete de Baby One More Time hizo una publicación en Instagram en la que habló sobre los deseos de la joven actriz sobre interpretarla en una película.

«He oído hablar de gente que quiere hacer películas sobre mi vida… ¡No estoy muerta! Aunque está bastante claro que me preferirían muerta», es parte de lo que escribió en el caption, refiriéndose en primera instancia a Millie —aparentemente— y posteriormente a su familia. También lee: Britney Spears ataca a Selena Gomez públicamente y después borra su mensaje Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Channel 8 (@britneyspears)

Hasta el momento, Millie Bobby Brown no ha reaccionado a los comentarios de Britney Spears.