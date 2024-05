“Yo solamente pensaba que eran como muy amigos, ahora lo veo desde fuera y pienso en muchos de los comentarios que se decían y tal”, dijo la excompañera de Clara Chía

Gerard Piqué y Clara Chía se conocieron en el 2021, cuando el ex futbolista del Barcelona F.C visitó el bar donde la joven de 23 años de edad trabajaba como mesera: La Traviesa Tuset. Si bien nunca se habían revelado detalles específicos sobre cómo eran sus encuentros en aquel bar, una excompañera de trabajo de Clara, quien también trabajaba en La Traviesa, reveló cómo fue que Clara y Gerard Piqué se fueron haciendo íntimos con el paso del tiempo

Una mujer cuyo nombre de usuario en TikTok es @stella.jou, reveló que trabajaba en el mismo local que Clara Chía (La Traviesa) cuando la española tenía encuentros a escondidas con Gerard Piqué. La creadora de contenido acostumbra subir contenido de moda, belleza y estilo de vida, pero esta vez aprovechó para contar la historia de Clara y el exfutbolista del F.C Barcelona.

Examiga de Clara Chía revela cómo eran sus encuentros con Piqué cuando aún estaba casado

“Cuando empecé a trabajar allí, mi compañera era Clara. Cuando empecé a trabajar allí no tenía ide de que en ese lugar se movía ese tipo de gente. No tenía ni idea que cada noche en ese bar era encontrarse constantemente con futbolistas, cantantes, gente súper famosa”, comentó. “Empecé a darme cuenta de que cuando acabábamos nosotros, que era a las tres de la mañana, yo cogía mis cosas y me iba, y me empecé a dar cuenta de que algunas camareras, entre ellas Clara, se quedaban en el reservado, donde mayoritariamente había gente conocida”, siguió contando.

“Hasta que un día, con Clara me empecé a llevar bastante, éramos compis de barra (...) Nunca me olí nada porque Clara tenía novio, al cual yo conocía porque venía muchísimo a este bar de copas. Yo sí que es cierto que veía que ella tenía muy buena relación con algunos de los futbolistas, entre ellos Piqué, pero todas las cosas fueron sucediendo en un orden normal, hasta que un día estábamos yo y Clara trabajando en la misma barra y de golpe apareció una persona con un pasamontañas”, explicó, revelando que se trataba de Gerard Piqué y señalando que utilizaba el pasamontañas para que no lo descubrieran yendo a ver a Clara.

“Yo solamente pensaba que eran como muy amigos, ahora lo veo desde fuera y pienso en muchos de los comentarios que se decían y tal”.