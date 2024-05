¿Te topaste con un hombre que te encanta pero que es sumamente difícil de conquistar? Te damos algunos tips para que no pueda dejar de pensar en ti

No hay nada más bonito que la emoción y las mariposas en el estómago que se presentan cuando tienes un nuevo crush, pero en ocasiones las emociones no son recíprocas y una de las personas involucradas se enamora más lentamente que la otra. Sin embargo, existen ciertos trucos psicológicos que puedes poner a prueba para que el hombre de tus sueños no pueda sacarte de su cabeza.

4 Trucos psicológicos para que un hombre no pueda dejar de pensar en ti

Disminuye la interacción

Aunque te mueras por darle mil likes y comentar todas sus fotos, así como reaccionar a sus historias de Instagram, la psicología asegura que entre menos interés demuestres en el mundo digital, más te echará de menos esa persona. Es entonces cuándo comenzará a preguntars si lo dejaste de seguir, si ya no te importan sus publicacione o si has comenzado a interesarte en alguien más. En el caso de ser en persona, disminuye la frecuencia de los encuentros.



Trabaja en tu autoestima

Una mujer con alta autoestima es una mujer atractiva. Como te sientes te ves. Para poner en práctica la teoría del atractivo físico y beneficiarte de ella, la clave es simplemente “creértela”. Si tú te crees atractiva, entonces crearás un aura de atracción y los demás te percibirán de la misma manera. Lo importante no es solo hacer hincapié en los atributos físicos, sino también en el lenguaje corporal, pues este tiene mucho que ver en la imagen que proyectas.

Planea citas inolvidables

Piensa en la autenticidad de esa persona para planear una cita diferente y digna de recordar. Por ejemplo, si es amante de la comida, puedes organizar una clase de cocina. Cocinar en pareja promueve los momentos de intimidad y los espacios colaborativos para reforzar el vínculo sentimental. Está comprobado que esta actividad fortaleve las relaciones, además de que te permite relajarte para que la comunicación fluya mejor.



Sé misteriosa

No reveles absolutamente todo sobre tu personalidad desde un inicio. Mantén el misterio y deja que sienta curiosidad sobre tu vida, tus gustos y tu forma de ser. No tomes la iniciativa por completo, pero tampoco finjas completo desinterés. Sé poco evidente y esa persona sentirá la necesidad de saber más sobre ti.