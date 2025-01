¿Autocomplacerse es dañino para la salud reproductiva de la mujer?

Esta es una pregunta que desafortunadamente sigue rodeada de tabúes y desinformación, pero la realidad es que no es dañina para tu cuerpo ni para tu capacidad de tener hijos en el futuro. De hecho, podría traer grandes beneficios para tu salud reproductiva.

La masturbación es una práctica completamente normal y natural. Es una forma de conocerte mejor, liberar tensiones y disfrutar de tu cuerpo. No hay evidencia científica que indique que interfiera con tus órganos reproductivos o tu fertilidad. Al contrario, tiene ventajas para tu bienestar general, como aliviar el estrés gracias a la liberación de endorfinas, esas hormonas que te hacen sentir feliz y relajada. Además, puede ayudarte a identificar lo que te gusta, lo que facilita una mejor comunicación con tu pareja y una vida sexual más plena.

Ahora bien, muchos de los mitos relacionados con este tema son completamente falsos. No causa infertilidad, no daña la vagina ni el útero, y no es “adictiva” en el sentido médico. Como cualquier actividad placentera, solo sería un problema si comienza a interferir con tu rutina diaria, algo que no ocurre con la mayoría de las personas.

Eso sí, hay algunas cosas que deberías tener en cuenta. Asegúrate de mantener una buena higiene, como lavar tus manos o los objetos que uses y pon atención a no aplicar demasiada fuerza si llegas a sentir incomodidad. Tu cuerpo siempre te dará señales, y lo importante es escucharlas.

Así que, si alguna vez te sentiste culpable o dudaste por explorar tu cuerpo, es hora de dejar esos mitos atrás. La masturbación es una forma más de conectar contigo misma y cuidarte.