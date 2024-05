Kristen Stewart acaba de estrenar Sangre en los labios, un thriller de venganza ambientado en los años 80 dirigida por Rose Glass. Ahora, la actriz que saltara a la fama como protagonista de la saga Crepúsculo volverá al cine de vampiros en un nuevo proyecto en el que estará acompañada por Oscar Isaac.

Flesh of the Gods es el título de este filme protagonizado por Kristen Stewart que estará capitaneado por Panos Cosmatos, director italiano responsable de cintas como Mandy, sangriento thriller protagonizado por Nicolas Cage. Este relato de vampiros contará con Stewart e Isaac al frente del reparto.

“Tal y como es Los Ángeles, Flesh of the Gods (Carne de los dioses) se sitúa en el terreno entre la fantasía y las pesadillas”, declaró Cosmatos en un comunicado recogido por The Hollywood Reporter. “Propulsora e hipnótica al mismo tiempo, Flesh te llevará en un viaje cuesta abajo hacia el reluciente corazón del infierno”, describió el director del filme”.

“Creemos que es muy comercial pero también muy artística”, comenta Adam McKay, productor de Flesh of the Gods. “Nuestra ambición era hacer una película llena de cultura popular, moda, música y cine”, sentencia el productor.

Kristen Stewart regresa al mundo de los vampiros

“Flesh of the Gods está ambientada en la brillante Los Ángeles de los 80, donde el matrimonio formado por Raoul (Oscar Isaac) y Alex (Kristen Stewart) desciende cada noche de su lujoso rascacielos y se adentra en el eléctrico mundo nocturno de la ciudad. Cuando se cruzan con una misteriosa y enigmática figura conocida como ‘Nameless’ y su camarilla de fiesteros empedernidos, la pareja se ve seducida por un mundo glamuroso y surrealista de hedonismo, emoción y violencia”, adelanta la sinopsis de la cinta.

La película cuenta con un guión de Andrew Kevin Walker, quien firmó el libreto de Seven. Flesh of the Gods está creada por Cosmatos y Walker. Además de McKay, la producción cuenta con Betsy Koch y el propio Isaac, bajo su productora Mad Gene Media.

Flesh of the Gods supondrá el regreso de Stewart a las cintas de vampiros después de protagonizar las cinco películas de la popular saga Crepúsculo entre 2008 y 2012. En estas cintas, basadas en las novelas de Stephenie Meyer, la actriz encarnó a Bella Swan, una joven que se ve envuelta en un triángulo amoroso con Edward Cullen, un vampiro encarnado por Robert Pattinson (The Batman), y Jacob Black, el hombre lobo interpretado por Taylor Lautner (Sin salida).

Por Europa Press