Drake Bell reveló cómo reaccionó Josh Peck tras enterarse del abuso que sufrió a manos de Brian Peck

Después de que Drake Bell rompiera el silencio y acusara al exproductor de Nickelodeon, Brian Peck, de abusar sexualmente de él cuando tenía 15 años de edad, las redes sociales explotaron e incluso Josh Peck, quien interpretó a Josh en el programa de televisión, Drake & Josh, fue señalado en redes sociales de no haber apoyado a su ex coprotagonista.

El actor comenzó a recibir innumerables comentarios en las redes sociales sobre Bell, en los que lo criticaron por no haber abordado públicamente la terrible experiencia que vivio Drake a manos del ex entrenador de diálogo del canal infantil.

Así reaccionó Josh Peck al enterarse del abuso que sufrió Drake Bell en la adolescencia

Drake Bell fue el encargado de defender a Josh Peck de los ataques recibidos por los internautas: “Sólo quiero aclarar algo. He notado muchos comentarios en algunos de los TikToks de Josh y algunas de sus publicaciones”, comenzó diciendo Bell en su video. “Solo quiero que sepan que esto es realmente... procesar esto y pasar por esto es un momento muy emotivo, y mucho de eso es muy, muy difícil. Entonces, no todo se hace público”.

Posteriormente reveló cómo fue que Peck reaccionó ante sus declaraciones de abuso: “Pero él se acercó para hablar conmigo y ayudarme a superar esto”, continuó Bell antes de agregar que Peck “ha sido realmente genial. Entonces, solo quería que ustedes lo supieran y que se lo tomaran con un poco de calma”.

De acuerdo al testimonio de Drake, él “estaba durmiendo en el sofá donde normalmente duermo y me desperté. Abrí los ojos y me desperté y él estaba... me estaba agrediendo sexualmente. Y me quedé paralizado, en completo shock y no tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar”, expresó sobre su caso de abuso.