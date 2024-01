Así luce la Señorita Miel de ‘Matilda’ a 28 años del estreno de la película

Ya pasaron 28 años desde el estreno de ‘Matilda’, ¿qué fue de la Señorita Miel y cómo ha cambiado con el paso del tiempo?

Fue en 1996 cuando se estrenó uno de los clásicos infantiles más icónicos de las últimas décadas: Matilda. Dirigida por Danny DeVito, producida por TriStar Pictures y basada en la novela homónima de Roald Dahl, la trama sigue a Matilda Wormwood (Mara Wilson), una niña inteligente, encantadora y una genio en ascenso que desarrolla poderes mentales con los que es capaz de mover objetos sin necesidad de tocarlos.

A pesar del maltrato escolar que sufre a manos de la directora Tronchatoro (Pam Ferris), Matilda no se da por vencida y al lado de su maestra, la Señorita Miel (Embeth Davidtz), logradesarrollar e impulsar sus poderes. Pero ¿qué fue de este icónico personaje que se convirtió en la madre adoptiva de Matilda al final de la película?

Así luce actualmente la Señorita Miel de ‘Matilda’

Cuando Matilda se estrenó, Embeth Davitz tenía 31 años de edad, ¿qué ha sido de ella ahora que han pasado 28 años desde el estreno de la película? Actualmente la actriz tiene 58 años, está casada con Jason Sloane, es madre de dos hijos y ha participado en una gran cantidad de producciones cinematográficas de Hollywood, como Contrarreloj, 13 fantasmas, La lista de Schindler, Junebog, y más recientemente en Viejos, en donde le dio vida a Maddox en su versión adulta.

En el 2013 Embeth Davidtz fue diagnosticada con cáncer de seno y tuvo que someterse a una doble mastectomía.

“Hubo momentos en que estaba enferma y me miraba en un espejo y no sabía a quién miraba. No tenía nada que ver con la industria. Tenía que ver con la pura identidad existencial. Yo no era mi yo joven. Yo era como una anciana marchita, demacrada y calva, y eso daba miedo. Luego, después de la cirugía, me sentí completamente desarmada. Pero luego mi yo volvió", dijo sobre su enfermedad para Vulture.

Mira algunas de sus publicaciones más recientes...