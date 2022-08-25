Así luce actualmente el actor que interpretó a Auggie Pulman en ‘Wonder’

Fue en el 2017 cuando llegó a la pantalla grande una de las películas más conmovedoras y emotivas de los últimos tiempos: Wonder. La trama sigue a Auggie Pulman, un niño que nació con deformidad facial, por lo que se ha tenido que someter a múltiples operaciones y difíciles procesos de recuperación. Llegar a una escuela pública no le será fácil al protagonista, quien deberá lidiar con comentarios ofensivos, burlas y bullying antes de darse cuenta, con ayuda de sus seres queridos, que la verdadera belleza alberga en el interior de las personas. También lee: 5 cosas que puedes hacer para mejorar tu amor propio

Foto: Lionsgate

Así luce actualmente el actor que interpretó a Auggie Pulman

Jacob Tremblay, conocido por haber protagonizado The Room, fue el actor que le dio vida a Auggie. En aquel entonces, el joven artista tenía tan solo 10 años de edad, por lo que actualmente ya tiene 19 años.

También lee: Así lucen actualmente Isabella y Gabriella, las gemelas con distinto tono de piel Tremblay también prestó su voz para la película de Pixar, Luca, y se encuentra preparando los filmes “La Sirenita”, “Bear Season” y “The Toxic Avenger”. A su corta edad, Jacob ya se ha convertido en uno de los actores de la nueva generación más cotizados del momento, por lo que seguramente lo seguiremos viendo en pantalla al lado de reconocidas celebridades. Entre los nombres de los actores con los que Tremblay ha trabajado, destacan Julia Roberts, Owen Wilson, Brie Larson y Kate Bosworth. ¡Te dejamos algunas de las fotografías más actuales de Jacob Tremblay!

Te puede interesar: ¿Dónde están los actores de ‘Realmente amor’ actualmente?

