Así es el desgarrador final del libro ‘The Idea Of You’ (muy diferente al de la película)

Solène y Haynes no tienen un final feliz en el desenlace de la novela escrita por Robinne Lee, The Idea Of You

Nicholas Galitzine y Anne Hathaway se metieron en la piel de los protagonistas de The Idea Of You, el libro escrito por Robinne Lee, una escritora estadounidense que utilizó a Harry Styles como inspiración para escribir su novela. En el filme, Hathaway da vida a Solène, una madre soltera de 40 años que comienza un romance inesperado con un joven de 24 años. “Solène casi arruina su relación debido a una idea que tiene sobre algo que se apodera de ella. Creo que es muy fácil definirse por los traumas, y es muy importante sanarlos y no dejar que dicten tu presente o tu futuro”, dijo Anne en una entrevista concedida a CulturaOcio, refiriéndose a los romances con gran diferencia de edad.

La química no solo se hizo presente en la historia de la película, sino también en la vida real. Como productora de la película, Anne Hathaway supo que Nicholas era el indicado para el papel de Hayes Campbell: “Le pedimos a cada uno de los actores que vinieron que eligieran una canción que sintieran que a su personaje le encantaría, que pondrían para que mi personaje bailara, y luego haríamos una breve improvisación. Estaba sentada en una silla como si hubiéramos regresado de cenar o de caminar o algo así, dimos al play y comenzamos a bailar juntos”, dijo. y agregó que con Galitzine sencillamente comenzó a sonreír, ya que ambos se relajaron y todo comenzó a fluir debido a que nadie se estaba tratando de lucir, solo estaban bailando.

The Idea Of You: El final del libro es muy diferente al de la película

Es perfectamente normal que las adaptaciones cinematográficas tengan cambios en su historia, lo vimos con Harry Potter, Crepúsculo, Heartstopper, Rojo, blanco y sangre azul y más recientemente The Idea Of You. Uno de los cambios más notorios entre la novela de Robinne Lee y la cinta protagonizada por Hathaway y Galitzine es el final.

*Esta nota contiene spoilers*

En el final de la película, Solène y Hayes tienen un final feliz, pues el hecho de que se les presente una segunda oportunidad para vivir su amor libre y plenamente nos hace pensar que tuvieron un “y vivieron felices para siempre”. Sin embargo, en el libro todo se presenta de forma más devastadora: Solène toma la decisión de ponerle punto final a su relación con el cantante debido a la constante presión y hostigamiento que reciben por parte de la prensa. Aunque Haynes le da la opción de reencontrarse dentro de cinco años y darse una segunda oportunidad, Solène se niega a continuar con su intenso romance.

El tiempo pasa y el integrante de la banda musical continúa enviándole mensajes a Solène, haciéndole saber que la extraña y que desea estar a su lado, pero ella no le responde, eliminando toda posibilidad de tener un final feliz juntos.