Anya Taylor-Joy se ha dejado de mirar en el espejo por las críticas que ha recibido sobre su físico

Anya Taylor-Joy es una de las celebridades más mencionadas y cotizadas de Hollywood actualmente. Con papeles protagónicos en Gambito de Dama, El menú, Fragmentado, Emma, La bruja, entre otros proyectos, la carrera artística de Anya ha ido en rápido crecimiento, pero eso no ha impedido que los comentarios negativos que recibe en las redes sociales le afecten.

Regresemos en el tiempo: la actriz de 27 años de edad fue víctima de bullying cuando era más joven; Taylor-Joy recibía críticas sobre su aspecto físico constantemente, sobre todo por una de sus características más destacadas: sus ojos. Fue durante su infancia que la artista comenzó a recibir comentarios negativos sobre su físico, pero hubo un mensaje en específico que más la dañó: “Parece un pez”, leyó hace varios años en Facebook.

Como consecuencia, Anya ha señalado en múltiples ocasiones que no se siente lo suficientemente hermosa para formar parte de la industria cinematográfica: “No creo que sea lo suficientemente hermosa para estar en películas. Suena patético y mi novio me advierte que la gente pensará que soy una absoluta idiota por decir estas cosas, pero to creo que soy rara”, reveló.

Anya Taylor-Joy ya no se mira en el espejo por las críticas que ha recibido sobre su físico

Durante los últimos años, Anya ha sido víctima de algunos memes en internet que se burlan de la separación que hay entre sus ojos, lo que ha afectado la autoestima de la joven de forma crítica.

Lo dije el otro día pero anya taylor joy es tal cual a este pez pic.twitter.com/E7rDRRfHna — franco™ (@elrealfranco) October 16, 2022

“Todavía no paso mucho tiempo frente a los espejos porque realmente tengo que lidiar con mi cara”, confesó hace algún tiempo.

Sin embargo, los medios y fanáticos han reaccionado de forma positiva, señalando que la belleza de la artista es notable, peculiar y única.