Ana Nogueira revela la lección más poderosa de Supergirl: “La resiliencia no consiste en negar el dolor”

La nueva película de Supergirl llega para presentar una versión muy distinta de Kara Zor-El. Lejos de la heroína optimista que muchos recuerdan, esta historia sigue a una joven marcada por la pérdida y el duelo tras la destrucción de Krypton. Interpretada por Milly Alcock, Kara emprende una misión intergaláctica junto a Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley), una joven alienígena en busca de justicia, en un viaje que pone a prueba su fortaleza, sus convicciones y la forma en que entiende el heroísmo.

Detrás de esta nueva visión del personaje se encuentra Ana Nogueira, guionista de la película, quien apostó por explorar una Supergirl más humana, vulnerable y compleja. En entrevista con Cosmopolitan México, habló sobre la resiliencia, el papel fundamental de Krypto y la reflexión que la historia plantea sobre la bondad, el dolor y la capacidad de seguir adelante incluso después de las experiencias más difíciles.

Cosmopolitan: Esta versión de Kara es muy diferente a la imagen tradicional y optimista de Supergirl. ¿Qué fue lo que más te atrajo de explorar a una heroína marcada por el duelo, el trauma y la pérdida?

Ana Nogueira: Para mí resulta muy cercana y humana, aunque tenga superpoderes. Sigue viviendo una experiencia profundamente humana: la pérdida. Es algo que no pudo cambiar, sin importar todos los poderes que tiene. Por eso me parece aún más inspirador ver a un personaje así levantarse, enfrentar los desafíos y asumir el manto de Supergirl. Me inspira alguien que ha pasado por tanto y que aun así decide ayudar a los demás. Esa fue una de mis principales guías al escribirla.

Cosmopolitan: Krypto tiene un papel muy importante en la historia. Como amante de las mascotas, tenía que preguntarlo: ¿por qué era importante para ti que la película también explorara el amor y la conexión que compartimos con nuestros animales?

Ana Nogueira: Amo a Krypto. Cuando leí el cómic y vi que formaba parte de la historia me emocioné muchísimo. También me preocupé de inmediato pensando: “¿Y si le pasa algo al perro?”. Creo que nuestras mascotas nos entienden mejor que nadie. Para alguien como Kara, que se siente incomprendida y perdida, eso es muy importante. Las mascotas no te juzgan, no te dicen cómo deberías ser; simplemente te aman por quien eres. Y creo que Kara necesita eso quizá más que cualquier otra persona.

Cosmopolitan: En la película, a Kara le dicen constantemente que debe ser “buena”. Es una frase con mucho significado, especialmente para las mujeres. ¿Qué significa para ti ser buena? ¿Crees que esa definición está cambiando?

Ana Nogueira: Una de las cosas que le enseñan sus padres y con la que estoy completamente de acuerdo es que la apariencia de bondad no es tan importante como nuestras acciones. Parecer agradable o ser fácil de tratar no tiene tanto valor como asegurarte de que el impacto que generas en el mundo, ya sea grande o pequeño, realmente contribuya al bien común. Creo que eso siempre será cierto. No sé si la definición está cambiando. Pienso que existe una bondad inherente en ciertas acciones y comportamientos con la que podemos conectar sin importar la época.

Cosmopolitan: ¿Qué crees que esta versión de Supergirl puede enseñarle al público sobre la resiliencia, el cambio y el perdón?

Ana Nogueira: Para mí, ese es el mensaje más importante de la película: la resiliencia. Y creo que la resiliencia no consiste en negar las pérdidas o el dolor que has vivido. Se trata de aceptarlos, reconocerlos, integrarlos como parte de ti y utilizarlos para ayudar a otras personas que hayan pasado por experiencias similares. No se trata de reprimir el dolor. Se trata de aceptarlo, permitirte ser vulnerable y después levantarte para volver a intentarlo.

Supergirl llega a los cines de México el 23 de junio. Corre a verla y descubre una nueva faceta de una de las heroínas más icónicas de DC.