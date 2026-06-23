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Supergirl

Ana Nogueira revela la lección más poderosa de Supergirl: “La resiliencia no consiste en negar el dolor”
Entretenimiento
Ana Nogueira revela la lección más poderosa de Supergirl: “La resiliencia no consiste en negar el dolor”
La guionista de Supergirl habla sobre una Kara Zor-El más compleja, el papel de Krypto y por qué ser buena tiene más que ver con nuestras acciones que con las apariencias
Junio 23, 2026
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Andrea Sierra