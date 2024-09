Adrián Marcelo reacciona a la final de LCDLFM y arremete contra Wendy Guevara

El ganador de LCDLFM es Mario Bezares ‘Mayito’ y Adrián Marcelo le dedicó unas palabras a través de sus redes sociales

Luego de haber abandonado la Casa de los Famosos México a menos de un mes de la gran final, Adrián Marcelo continúo al pendiente de los resultados del reality a pesar de haber salido por presión de los patrocinadores y envió un contundente mensaje sobre la final y el ganador.

Aunque durante el último mes, Adrián Marcelo se mantuvo lejos de los reflectores y no hizo alusión al reality seguramente por contrato, el influencer no pudo contener sus ganas de emitir unas palabras de aliento al ganador:

Segundo hombre que gana de forma consecutiva. — adrián marcelo (@adrianm10) September 30, 2024

Usuarios de redes sociales y seguidores del reality señalaron como transfóbico el comentario del standupero, aunque sus fans dicen que el comentario hace referencia a que él fue el primer ganador de esta segunda edición de la Casa de los Famosos México pues de algún modo se vio beneficiado de las polémicas, aunque lo cierto es que luego de abandonar el reality le han sido cancelados al menos 5 fechas del show que conduce junto a su amigo, la Mole.

Hasta el momento Wendy Guevara no le ha contestado nada al comediante, pues en diversas ocasiones ha dicho que prefiere no darle foco a personas que no lo merecen y es que la ganadora de la primera edición sabe que ella se ha robado el corazón del publico mexicano y a nivel mundial, cabe destacar que hace unas semanas la revista Rolling Stones la posicionó en el lugar 25 de las 100 personalidades más influyentes del año a nivel mundial. Nada mal para una mujer trans que inició su carrera gracias a un video viral junto a su amiga Paola mientras ambas estaban perdidas en un cerro de León.