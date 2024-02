Escribir un libro no es nada fácil, pero tampoco lo que viene después de que lo escribes. Te contamos algunos detalles sobre el mundo literario

Dicen que a lo largo de tu vida debes hacer tres cosas: tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Si solo te falta la tercera opción (o es la que más te interesa), entonces es momento de poner manos a la obra y comenzar a escribir tu primer manuscrito. Da click aquí y encuentra el paso a paso para comenzar con tu primera novela.

Sin embargo, no todo es de color rosa; debes saber que una vez que has terminado de escribir tu primer libro atravesarás por algunos obstáculos que posiblemente te desanimarán. Por eso, es importante que los conozcas desde antes y que busques la forma de salir adelante victoriosa.

5 Cosas que nadie te dice sobre escribir un libro

Las editoriales tardan en responder

Ya terminaste tu libro y llegó el momento más emocionante: enviar tu manuscrito y tu briefing a las editoriales de renombre. Pero no debes comer ansias, las casas editoriales en ocasiones tardan de dos a seis meses en responder una solicitud, aunque hay algunas otras que te contestan de forma inmediata. Es cuestión de suerte.

Pueden no responderte

También existe la opción de que nunca obtegas respuesta, o de lo contrario, que la respuesta que obtengas sea negativa. No te des por vencida, busca otras editoriales que se enfoquen en el género de tu libro.



Tu primer libro difícilmente será un best seller

A menos que seas una celebridad, influencer o figura pública y cuentes con una gran comunidad digital (miles de followers) te será difícil llegar a un público tan amplio que tu novela pueda ser considerada un best seller. Se requiere de tiempo, paciencia y muchas estrategias publicitarias, tanto de tu parte como de la editorial, para que las ventes se eleven de manera considerable.

Te van a criticar

Friendly reminder: no le vas a gustar a todos. Así como habrá reseñas positivas de tu libro, también habrá lectores que no disfruten tu manuscrito. Es cuestión de gustos, pero no debes desanimarte por recibir comentarios negativos, es parte de tu crecimiento.



Llevar tu libro a la pantalla es muy complicado

Para que algún productor quiera llevar la trama de tu libro al cine o a la televisión, necesita pasar alguna de las siguientes opciones:

a) Que tu libro sea un best seller

b) Que tengas la suerte de conocer a un productor (y que le guste tu historia) y que el costo para representar la trama ante las cámaras no sea elevado.