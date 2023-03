Cómo escribir un libro en 5 pasos

¿Estás pensando en escribir tu primer libro? El proceso puede parecer complicado, por eso aquí te doy las herramientas básicas para hacer realidad tu manuscrito

Seguramente has escuchado este dicho: «En la vida hay que hacer tres cosas: escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo”; claro que esto no es forzoso, y si has descartado por completo tener un bebé y ya has plantado un árbol, entonces solo te queda pendiente escribir un libro. La pasión por la lectura y la escritura normalmente van de la mano, así que si disfrutas de leer novelas románticas, libros de superación personal, tramas de ciencia ficción, suspenso, terror y más, entonces te aconsejo adentrarte en el mundo de los escritores. Si quieres comenzar a escribir tu primer libro pero no tienes ni idea de cómo empezar, aquí te dejo una breve guía para dummies que te sacará del apuro.

También lee: Top 5 de novelas que debes leer por cultura general

La mini guía que necesitas para escribir tu primer libro

Define el tema

¿Qué es lo que quieres escribir? ¿Un ensayo, un cuento corto, una novela o una autobiografía? Una vez que lo sepas, define a qué género pertenecerá tu proyecto: novela romántica, novela negra, novela de ciencia ficción, novela de fantasía, novela policiaca, etc. La trama de tu manuscrito definirá en qué categoría va tu libro; es importante que investigues acerca de cada uno de estos géneros literarios, pues cada uno de ellos tiene un par de “reglas” a seguir para que tenga éxito y destaque entre un sin fin de novelas.

Te puede interesar: Libros que debes leer al menos una vez en tu vida

Foto: Pexels

Dale vida a tus personajes

Ya ideaste la trama de tu libro, ahora pregúntate: ¿quién la protagonizará? Define quiénes serán tus protagonistas y tus personajes secundarios y elige sus nombres, sus cualidades, sus características físicas, sus defectos, sus anhelos y lo más importante: qué evolución tendrán durante la trama como individuos. ¿Crecerán a nivel personal o se estancarán a lo largo de la trama? ¿Qué historia contará cada uno de ellos? Este es un paso muy importante, pues mientras más tiempo le dediques a la creación de tus personajes, más reales serán para el lector. Tip: A veces es muy difícil crear de cero a un personaje, por lo que puedes inspirarte en personas que conozcas o incluso en celebridades para rescatar algunas de sus características físicas y rasgos de personalidad y finalmente plasmarlas en tu figura ficticia. Ojo, es importante darles un toque diferente que los haga únicos.

Te puede interesar: Blue Jeans nos cuenta todos los secretos detrás de su libro ‘El Campamento’

Planea los capítulos

Si bien puedes ir escribiendo los capítulos espontáneamente y sobre la marcha, te recomiendo que antes de empezar a escribir tu libro tengas definido qué pasará en cada capítulo, así te será más fácil redactarlos. Otra ventaja de hacerlo esta esta manera, es que facilitarás que la historia tenga una secuencia coherente y muy bien organizada. Recuerda que en cada capítulo debe pasar algo interesante; incluye algún problema o situación que mantenga al lector en constante expectativa, de otra forma podrías caer en la monotonía de una trama plana.

Lee: 7 Libros de romance juvenil que debes incluir en tu colección

Corrección de estilo

Ya terminé de escribir mi libro, y ahora ¿qué hago? Este paso es de vital importancia, pues aunque creas tener una excelente ortografía y redacción, es necesario que busques el apoyo de un corrector de estilo profesional; éste se encargará de revisar la sintaxis y la semántica de cada oración con el objetivo de que el mensaje se logre transmitir al lector de manera adecuada. De esta forma mandarás un manuscrito impecable a las editoriales y será más fácil que quieran ofrecerte un contrato para incluir tu novela en su catálogo.

Envía tu manuscrito

El paso más emocionante de todos: ¡enviar tu manuscrito! Haz una lista de las editoriales que publican libros de tu género literario. Es imperativo que revises que dentro de sus categorías existan libros con temáticas similares a la tuya; si es así, elabora una carta de presentación y un briefing que incluya la sinopsis y los elementos narrativos y comerciales de tu libro. Mándalo al correo que te facilitan en sus páginas web.

Foto: Pexels

¡Suerte!