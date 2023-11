¿Cómo hacer que un ritual sea más poderoso? Descúbrelo con ayuda de la creadora de Loto Ritual

Luli Rodríguez creó Loto Ritual debido a la gran habilidad y sensibilidad que tiene para poner en contacto con otros planos. Es por eso que los rituales forman parte de sus creencias; para ella, la finalidad de sus rituales está muy bien definida:

“Devolverte tu poder. Con cada uno de los Rituales y Ceremonias que canalizo mi objetivo es recordarte que TÚ eres el actor principal, sin tu consentimiento y consciencia un Ritual pierde fuerza”, nos explica para Cosmopolitan. Si quieres adentrarte más en el mundo de Loto Ritual, la creadora te deja algunos tiruales que puedes llevar a cabo desde la comodidad de tu casa.

Accede a tu espacio energético y recupera tu poder mediante el tarot y los rituales de Loto Ritual Cortesía

4 Rituales para atraer el dinero, el amor, la protección y el éxito

¿Qué tanto tiene que ver la ley de la atracción con los rituales? De acuerdo a Luli,

la ley de atracción, como todas las leyes universales, está siendo aplicada siempre, lo sepas o no.

“Siempre estamos manifestando y atrayendo, nuestra vida misma es un ejemplo de cómo la estamos aplicando. Lo que sí es importante es hacer consciencia de cómo funciona y cómo usarla de manera adecuada y sobre todo determinar si es algo que puede llevarse bien con los Rituales. Considero que no a todos les funciona lo mismo, y precisamente en las sesiones vemos qué herramientas van a apoyarte a crear más y mejor. Nuestros procesos y las herramientas que usamos son únicas como nosotros, no hay one size fits all aunque así parezca.

Luli Rodríguez te comparte 4 deferentes rituales; cada uno de ellos tiene un fin específico: atraer el amor, el dinero, la protección o el éxito. Tú eliges cuál va mejor contigo.

Dinero: Coloca canela en polvo en las palmas de tus manos y sóplala en la entrada de tu casa de afuera hacia adentro.

Protección: Lava tus manos con sal de grano el primer domingo de cada mes mientras repites: Sal protectora este nuevo mes, libérame y protégeme de lo que para mí no es.

Amor: Haz una carta a tu pareja ideal agradeciéndole por haber llegado a tu vida. Dobla la hoja en dos y rocía tu perfume sobre la carta. Guárdala en un cajón.

Exito: Coloca una hoja de Laurel con la palabra éxito en tu zapato izquierdo

3 Tips para que un ritual sea mucho más poderoso

1. Ten clara tu intención.

2. Busca un espacio libre de distracciones.

3. Sigue los pasos de el Ritual Method (parte del Ritual Workshop) : Preparación, Apertura, Acción y Cierre.