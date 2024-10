3 series donde las protagonistas nos dieron una lección sobre body positive

La representación importa: en estas 3 series podrás disfrutar de la historia de mujeres protagonistas que no coinciden con el estereotipo de belleza tradicional

Aunque aún estamos lejos de acabar por completo con los prejuicios sobre el cuerpo femenino, cada vez vamos dando pasos más grandes hacia el objetivo: lograr que todas las mujeres estén seguras y tranquilas de sí mismas sin aspirar a estereotipos de belleza inalcanzables sobre representados en el entretenimiento.

Por ello, las producciones que rompen con la tradición de poner como protagonistas únicamente a personajes que empatan con esos cánones de belleza inalcanzables son sumamente valiosas, pues, aunque no lo parezca, la representación sí importa.

Independientemente de las historias que se desarrollan en cada una de estas series, los personajes principales no se rigen por sus atributos físicos, por ello, en Cosmopolitan creemos que debes verlas ya mismo si aún no las has podido ver.

Los Bridgerton

El personaje interpretado por Nicola Coughlan, Penelope Featherington experimenta una transformación revolucionaria —por tratarse de una serie de época— a lo largo del desarrollo de la historia.

La genial trama consta de 3 temporadas, aunque según los libros en los que está basada, serán más próximamente.

Shrill

Annie quiere cambiar su vida, pero no su cuerpo. Desafortunadamente descubre que sus éxitos profesionales están ligados a los prejuicios sobre su cuerpo, específicamente lo relacionado a su sobrepeso.

Aunque se da cuenta de ello, Annie se esmera en demostrar que a pesar de la mirada los otros llena de prejuicios, sus capacidades son iguales y está dispuesta a brillar.

Survival of the Thickest

El drama y la comedia, además de unas poderosas curvas de piel oscura protagonizan esta serie de Netflix. Se trata de una producción autobiográfica de una estilista después de una ruptura amorosa.