22 años después, Hallie Berry logró su venganza

Cada año los premios Oscar se encargan de premiar lo mejor del cine, aunque no siempre estemos de acuerdo, pero si algo es seguro, es que habrá al menos un momento memorable en cada celebración.

Desde la infame cachetada de Will Smith, al penoso error con La La Land y Moonlight, estos son instantes que han marcado la historia de la premiación. Pero hay uno que años después sigue dando de qué hablar.

Para esto hay que remontarnos al 2003, cuando un joven Adrien Brody fue nombrado como ganador a Mejor Actor. Noticia que evidentemente lo llenó de alegría, la cual expresó dándole un gran beso a Halle Berry al subir al escenario.

Aunque esto quedó marcado en la historia de la premiación, ha sido un tema de conversación por años generando un debate. Cabe mencionar que ambos actores mantienen una gran amistad y no consideran que ese momento fuera problemático. Pero eso no significa que Hallie no buscara vengarse.

Ya que durante la alfombra roja de los Oscars 2025, Hallie se acercó a Brody, y le dijo a su novia “tengo que hacer algo”. Para después plantarle un gran beso al actor y reír posteriormente. Lo que fue recibido entre risas de las personas alrededor de los actores.